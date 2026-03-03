Iranska revolucionarna garda: "Zapalit ćemo svaki brod koji pokuša prijeći Hormuški tjesnac"

Iranska revolucionarna garda priopćila je da je Hormuški tjesnac zatvoren i da neće dopustiti da „ni kap nafte” napusti regiju.
Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da je Hormuški tjesnac zatvoren za promet te je upozorila da će napasti plovila koja pokušaju prijeći tjesnac. Zbog opasnosti se brodski promet posljednjih dana već znatno smanjio. Na platformi za praćenje brodova MarineTraffic već se u subotu navečer moglo vidjeti da je na ruti kroz to područje 70 posto manje brodova nego prethodnih dana. U nedjelju ih je bilo još manje, piše Forbes.
Predstavnici IRGC-a putem iranske državne televizije poručili su da Iran, kao odgovor na napade SAD-a i Izraela, neće dopustiti prolazak kroz tu strateški važnu plovnu rutu. „Hormuški tjesnac je zatvoren. Napast ćemo i zapaliti svaki brod koji pokuša prijeći tjesnac.“
Također su upozorili da bi naftovodi mogli biti meta napada te su poručili da Iran neće dopustiti da iz regije ode „ni kap nafte“, prenose mediji. U međuvremenu je Središnje zapovjedništvo američke vojske priopćilo da, unatoč iranskim izjavama, tjesnac nije zatvoren, prenosi Reuters pozivajući se na Fox News.
Hormuški tjesnac iznimno je važan jer se preko njega odvija oko 30 posto ukupne svjetske trgovine sirovom naftom, kao i trećina mineralnih gnojiva, oko 30 posto metanola, 23 posto ugljikovodika, više od 18 posto ukapljenog prirodnog plina i drugo.
Napadi na energetsku infrastrukturu
Katar je jučer zaustavio proizvodnju ukapljenog prirodnog plina (LNG). Državna energetska tvrtka QatarEnergy priopćila je da je, nakon iranskih napada na neke svoje objekte, obustavila proizvodnju LNG-a. Prema njihovim navodima, mete napada bili su Ras Laffan – kopnena baza za preradu plina – te Mesaieed, još jedno ključno središte katarske proizvodnje prirodnog plina.
Privremeno je zaustavljena i naftna rafinerija Ras Tanura u Saudijskoj Arabiji, koja je bila meta napada iranskim dronovima. „Neke operativne jedinice u rafineriji preventivno su zatvorene, no to nije utjecalo na opskrbu lokalnog tržišta naftnim derivatima“, rekao je službeni izvor iz ministarstva energetike.
Ras Tanura na istočnoj obali Saudijske Arabije jedna je od najvećih rafinerija na cijelom Bliskom istoku i ima kapacitet veći od pola milijuna barela sirove nafte (od 159 litara) dnevno. Kompleks ujedno služi i kao luka za naftne tankere.
