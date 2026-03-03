Iranska revolucionarna garda: "Zapalit ćemo svaki brod koji pokuša prijeći Hormuški tjesnac"

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da je Hormuški tjesnac zatvoren za promet te je upozorila da će napasti plovila koja pokušaju prijeći tjesnac. Zbog opasnosti se brodski promet posljednjih dana već znatno smanjio. Na platformi za praćenje brodova MarineTraffic već se u subotu navečer moglo vidjeti da je na ruti kroz to područje 70 posto manje brodova nego prethodnih dana. U nedjelju ih je bilo još manje, piše Forbes.