Hoće li biti nafte?

No i nafta iz Saudijske Arabije i UAE najvećim dijelom mora proći kroz Hormuški tjesnac, ukupno je to oko petine čitave svjetske ponude nafte doslovce pred cijevima topništva i ostalog oružja Irana. Osiguravatelj Lloyd je već povećao osiguranje plovidbe obzirom na ratni rizik (War Risk Premium) s oko 0,125% vrijednosti broda na oko 0,3% što znači da tanker nafte vrijedan 100 milijuna dolara plaća oko 300.000 dolara. Za tankere koje imaju neke veze sa SAD ili Izraelom, premija je čak 0,7% vrijednosti broda. Isto tako, do sad se osiguranje sklapalo na dva dana, sad je rok skraćen na samo 24 sata i nakon toga će osiguravatelj procijeniti novi iznos osiguranja. Neki su već obustavili svaki promet tim tjesnacom, ali za naftu iz drugih zemalja Perzijskog zaljeva jednostavno nema drugog puta.