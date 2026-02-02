FOTO / Na pročelju zgrade na Trgu postavljen transparent “Ujedinjeni protiv fašizma”

Vlada RH organizirala je doček rukometnoj reprezentaciji na Trgu Bana Josipa Jelačića. Nastupio je Marko Perković Thompson, a tijekom njegovog nastupa razvijen je antifašistički transparent.
Kada je Marko Perković Thompson započeo svoj nastup na glavnom zagrebačkom trgu, iznad zgrade Telemacha razvijen je transparent s natpisom: Ujedinjeni protiv fašizma.
Detaljnije o dočeku rukometnih reprezentativaca pročitajte OVDJE.
