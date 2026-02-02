"Da parafraziram pjesmu, ima nas još koji znamo kako je bilo. Kako je nekada bilo i s ustaškim pokličem, u vrijeme Franje Tuđmana, Ive Sanadera, u moje vrijeme. Za predsjednika Tuđmana to je bilo apsolutno nezamislivo, on je objasnio da koketiranje sa ZDS i ustaštvom dovelo u pitanje međunarodno priznanje Republike Hrvatske."