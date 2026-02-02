spor oko thompsona
Kosor za N1: Rukometaši kažu 'iznad svega Hrvatska', ali ispada da je iznad svega taj jedan pjevač
Bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor bila je gošća specijalne emisije o dočeku rukometaša na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. S našim Hrvojem Krešićem razgovarala je o današnjem razvoju situaciju koji je, kako kaže, nezabilježena u povijesti RH
"Do danas sam mislila da me malo što može zateći i zaprepastiti, ali ovo danas je kulminiralo. Zateklo me. Zato sam i napisala da je ovo zapravo rat i da nikad nije zabilježeno u povijesti Republike Hrvatske."
"Žalosna sam, uzrujana, nesretna i vrlo, vrlo zabrinuta", započela je bivša premijerka.
Iako premijer kaže da za ovo preuzimanje organizacije dočeka od lokalne vlasti postoji pravni temelj, Jadranka Kosor kaže da "ovoga nikad nije bilo."
"Da parafraziram pjesmu, ima nas još koji znamo kako je bilo. Kako je nekada bilo i s ustaškim pokličem, u vrijeme Franje Tuđmana, Ive Sanadera, u moje vrijeme. Za predsjednika Tuđmana to je bilo apsolutno nezamislivo, on je objasnio da koketiranje sa ZDS i ustaštvom dovelo u pitanje međunarodno priznanje Republike Hrvatske."
"Rukometaši kažu 'iznad svega Hrvatska', ali ispada da je iznad svega taj jedan pjevač. Dolazimo i do spoznaje da je moguće kršiti Ustav. Te dvostruke konotacije ustaškog pozdrava u javni prostor uveo je Andrej Plenković. Od tada počinje klijati taj val crnila."
"Sve zbog jednog pjevača, rukometni Savez je otkazao doček, a ovaj će se organizirati bez dozvole Grada. Prvi puta smo vidjeli da komunalni redari ne mogu raditi svoj posao jer nastupa policija. Nekako me to podsjetilo na Minnesotu u malom."
