Filipović: Rijeka nije na prodaju i neće pasti u ruke HDZ-a!

Filipović je istaknuo i da je njegova protukandidatkinja Iva Rinčić projekt tog plana. "Projekt onih koji nikada nisu mogli pobijediti u Rijeci pa sad pokušavaju na zaobilazan način. Ja sam jasno rekao i, evo, danas ću opet ponoviti: Neću ni na koji način surađivati s HDZ-om. Oni ne samo da se nisu ogradili od HDZ-a, nego su s njima već sve dogovorili. Od Gradskog vijeća do Županijske skupštine. To više nije ni tajna. Fotelje se već itekako dijele", izjavio je Filipović i podsjetio na sličan scenarij koji se dogodio u Opatiji, gdje je, kako kaže, partner njegove protukandidatkinje kao gradonačelnik, doveo HDZ na vlast. "To je za Opatijce bilo previše. Klasična prijevara birača. Sve su to isti ljudi, samo drugo vrijeme i drugi grad", rekao je Filipović.