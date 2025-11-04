Oglas

"svi smo dobro"

Folkloraši iz Novog Sada se oglasili na Facebooku nakon incidenta u Splitu

N1 Info
|
04. stu. 2025. 09:49
03.11.2025.,Split-Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao odrzati dogadjaj u organizaciji Srpskog narodnog vijeca. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Srpsko kulturno-umjetničko društvo Veliko Kolo otkazalo je sinoćnji nastup u Splitu, navodeći da je odluka donesena zbog „neugodne situacije“ koja se dogodila neposredno prije početka programa.

„Žao nam je što vas moramo obavijestiti da je večerašnji nastup u Splitu, nažalost, otkazan. Zbog jedne neugodne situacije, koja je trenutno u medijima, napustili smo lokaciju prije samog početka nastupa“, objavili su iz udruženja na društvenim mrežama.

Iz Velikog Kola ističu kako su svi članovi ansambla dobro i da su već nastavili put prema Novom Sadu, gdje im slijedi sljedeći nastup.

„Najvažnije od svega, svi smo dobro i već smo na putu po planu za Novi Sad. Hvala svima na razumijevanju, nadamo se da ćemo uskoro imati priliku da se vratimo u Split u boljim okolnostima“, poručili su.

Podsjetimo, nastup ansambla trebao je biti dio programa Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, koji je prekinut nakon što je skupina maskiranih muškaraca upala u prostorije udruženja i izazvala incident.

Teme
dani srpske kulture folklorno društvo veliko kolo

