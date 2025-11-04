Nikola Vukobratović: Sudionici Dana srpske kulture pregovarali o izlasku iz gradskog prostora kao da su taoci

"Nismo imali indikacija da bi se to moglo dogoditi, a to kako to da policija nije znala da će se preko 100 ljudi okupiti na vrlo organizirani način u maskama i izbaciti ljude iz gradskog prostora je nešto na što ne možemo dati odgovor, ali jako nas čudi i zabrinjava", rekao je u programu N1 Nikola Vukobratović.