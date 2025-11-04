INCIDENT U SPLITU
Nikola Vukobratović: Sudionici Dana srpske kulture pregovarali o izlasku iz gradskog prostora kao da su taoci
Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" uključio se uživo u program Novog dana gdje je komentirao sinoćnji sramotni upad maskiranih huligana na tribinu Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu
"Bilo je svakakvih incidenata u različitim dijelovima zemlje - u Petrinji, prije nekoliko godina i napad u Uzdolju na stanovnike tog mjesta", podsjetio je predsjednik Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" no naglasio da se ovaj umnogome razlikuje.
"Ono što je šokantno i neobično i zbog organiziranosti skupine koja je prekinula jedan događaj koji je teško mogao biti benigniji. Radi se o folklornom nastupu dječje skupine i zboru grupe umirovljenike koji u sklopu Dana srpske kulture organiziraju događaj praktički samo za srpsku zajednicu", rekao je.
Svi su napustili tribinu i događaj, uključujući ljude iz Novog Sada, potvrdio je predsjednik SKD "Prosvjeta".
"Posebno je uznemirujuće što se vidi i na snimkama; oni su de facto o sigurnosti izlaska iz gradskog prostora pregovarali kao da su taoci. Trenutačno su svi na sigurnom. Policija je nakon određenog vremena intervenirala i sada smo u situaciji da gledamo kako da ljude umirimo i osiguramo im elementarnu sigurnost", naglašava.
Kako to da policija nije znala?
"Nismo imali indikacija da bi se to moglo dogoditi, a to kako to da policija nije znala da će se preko 100 ljudi okupiti na vrlo organizirani način u maskama i izbaciti ljude iz gradskog prostora je nešto na što ne možemo dati odgovor, ali jako nas čudi i zabrinjava", rekao je u programu N1 Nikola Vukobratović.
Na pitanje što su im naredni koraci, predsjednik SKD "Prosvjeta" odgovara:
"Ne preostaje nam mnogo osim da pokušamo održati Dane srpske kulture. Podržavanje srpske kulture, kulturni amaterizam i izdavaštvo su naša osnovna misija i u skladu je s našom ustavnom ulogom kao organizacija nacionalnih manjina i statutarnim obavezama. Nemamo druge namjere niti mogućnosti nego provođenja svog programa po planu, a do koje mjere ćemo ga moći provoditi ne ovisi o nama ", naglašava.
Po njegovom dojmu, sam događaj ima svog organizatora i inicijatora te "netko direktno stoji iza toga", smatra i dodaje.
"Ovakav i slični događaji ne bi bi bili mogući da društvena atmosfera nije dovoljno pripremljena za to i da nije normalno ne samo prekidati događaje nego i zatočiti ljude u gradskom prostoru jer su srpske nacionalnosti", rekao je i zaključio da se za to stvaraju preduvjeti stvaranjem atmosfere straha".
Na pitanje je li im se javio netko iz Vlade kaže da ima saznanja da je bilo komunikacije između vladajućih i predstavnika srpske zajednice.
"Ne sumnjamo da postoji interes da nam se omogući djelovanje, ali u praksi smatram da su potrebni energičniji postupci da bi srpska manjina mogla ostvarivati svoja elementarna prava.", zaključuje Vukobratović.
Što se dogodilo u u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu?
Podsjetimo, sinoć oko 18 sati u prostorije Gradskok kotara Blatine je ušla grupa od pedesetak muškaraca, odjevenih u crne majice i kape. Obratili su se članovima "Prosvjete" poručivši im da na tom mjestu ne mogu održati nastup jer se, po njihovu mišljenju, u mjesecu u kojem se obilježava pad Vukovara "takav program ne bi trebao održavati".
Iz "Prosvjete" su naglasili da nije bilo fizičkog sukoba ni naguravanja, a neslužbeno se piše da se radi o članovima Torcide.
Ilija Borković, potpredsjednik splitskog pododbora Prosvjete, posvjedočio je za Novosti da su neki dizali desnicu u zrak i uzvikivali „Za dom spremni“ i „Hrvatska, Hrvatska“ te da je riječ uglavnom o mladim ljudima, po procjeni između 17 i 20 godina.
