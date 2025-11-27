FOTO / Izgorjela velika hala u Sesvetama: Požar je ugašen

Davor Puklavec/PIXSELL

Požar koji je buknuo u četvrtak u skladištu u Zagrebačkoj ulici u Sesvetama ugašen je, no vatrogasci su i dalje na terenu kako bi kontrolirali situaciju, izvijestila je Javna vatrogasna postrojba Zagreb.

Požar je izbio oko 12 sati, a nakon dojave, oko 13 sati, vatrogasci JVP Zagreb izašli su na teren s 13 vozila.

Skladište je površine 15 puta 15 kvadratnih metara, u njemu se nalaze gume, drva, željezo, razne boje, lakovi i druga otapala, a riječ je o tvrtki koja se bavi uređenjem interijera te proizvodnjom ugostiteljskog inventara.

U požaru su ozlijeđeni radnici u skladištu, a dvojici od njih pružena je liječnička pomoć.

Davor Puklavec/PIXSELL