FOTO / Izgorjela velika hala u Sesvetama: Požar je ugašen

Hina
27. stu. 2025. 14:03
22:34
27.11.2025. Zagreb - U skladištu guma u Zagrebačkoj ulici u Sesvetama izbio je pozar. Na intervenciji su vatrogasci JVP Zagreb, koji na terenu imaju devet vozila. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Požar koji je buknuo u četvrtak u skladištu u Zagrebačkoj ulici u Sesvetama ugašen je, no vatrogasci su i dalje na terenu kako bi kontrolirali situaciju, izvijestila je Javna vatrogasna postrojba Zagreb.

Požar je izbio oko 12 sati, a nakon dojave, oko 13 sati, vatrogasci JVP Zagreb izašli su na teren s 13 vozila. 

Skladište je površine 15 puta 15 kvadratnih metara, u njemu se nalaze gume, drva, željezo, razne boje, lakovi i druga otapala, a riječ je o tvrtki koja se bavi uređenjem interijera te proizvodnjom ugostiteljskog inventara.

U požaru su ozlijeđeni radnici u skladištu, a dvojici od njih pružena je liječnička pomoć.

Teme
Sesvete požar skladište guma

