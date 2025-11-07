FOTO / Na zidu školske dvorane u Splitu sramotni prijeteći grafiti: "Ubij Srbina, mrš iz Hrvatske"

Na zgradi školske dvorane na splitskim Plokitama jutros su osvanuli grafiti s porukama mržnje usmjerenima prema Srbima.
Na zidu su ispisane poruke "Ubij Srbina" i "Mrš iz Hrvatske".
Sve je popraćeno i ustaškim "U", prenosi Dalmatinski portal.
