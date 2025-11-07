Oglas

GOVOR MRŽNJE

FOTO / Na zidu školske dvorane u Splitu sramotni prijeteći grafiti: "Ubij Srbina, mrš iz Hrvatske"

N1 Info
07. stu. 2025. 09:25
grafiti, Split
Dalmatinski portal

Na zgradi školske dvorane na splitskim Plokitama jutros su osvanuli grafiti s porukama mržnje usmjerenima prema Srbima.

Na zidu su ispisane poruke "Ubij Srbina" i "Mrš iz Hrvatske".

Sve je popraćeno i ustaškim "U", prenosi Dalmatinski portal.

grafiti, Split
grafiti, Split
grafiti, Split
Teme
govor mržnje grafiti split

