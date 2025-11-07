FOTO / Na zidu školske dvorane u Splitu sramotni prijeteći grafiti: "Ubij Srbina, mrš iz Hrvatske"

Dalmatinski portal

Na zgradi školske dvorane na splitskim Plokitama jutros su osvanuli grafiti s porukama mržnje usmjerenima prema Srbima.

Podijeli

Oglas

Na zidu su ispisane poruke "Ubij Srbina" i "Mrš iz Hrvatske".

Sve je popraćeno i ustaškim "U", prenosi Dalmatinski portal.

+ 2 Pogledajte Galeriju Dalmatinski portal Manje Dalmatinski portal Više Dalmatinski portal Manje Dalmatinski portal Više Dalmatinski portal Manje Dalmatinski portal Više Dalmatinski portal Manje Dalmatinski portal Više Dalmatinski portal Manje Dalmatinski portal Više / 5