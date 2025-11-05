Ivan Turudić stigao u Split zbog napada na srpske folkloraše

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić danas je došao u Split zbog koordinacije oko procesuiranja osoba uhićenih i osumnjičenih za nasilni prekid događaja u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u ponedjeljak navečer.
Splitska policija jučer je objavila da je privela i uhitila jednu osobu te da se u službenim prostorijama nalaze još dvije osobe koje se povezuju s ovim događajem.
Premijer Andrej Plenković, koji je jučer snažno osudio incident u kojemu je pedesetak mahom maskiranih i mlađih muškaraca prekinulo kulturno-umjetnički program u sklopu manifestacije Dani srpske kulture, na izvanrednoj konferenciji za novinare više puta javno je pozvao policiju i Državno odvjetništvo, ali i sudove, da ga procesuiraju.
Zasad nije poznato hoće li se Ivan Turudić nakon današnjeg posjeta Državnom odvjetništvu u Splitu obratiti medijima.
