MILAN VESELINOVIĆ
Folkloraš iz Novog Sada za N1: Ovo što se dogodilo ne treba ostaviti pečat, došli bismo opet u Split
Direktor Udruženja "Veliko kolo" iz Novog Sada, Milan Veselinović, komentirao je u Pregledu dana našoj Tini Kosor Giljević nemile događaje u Splitu tijekom Dana srpske kulture.
Na samom je početku opisao što se sve događalo u ponedjeljak 3. studenoga.
"Nigdje nismo imali problema, svi su bili ljubazni tijekom naše turneje i u samom Splitu, no završilo je kako je završilo. Oko sat vremena prije početka manifestacija, dovezao sam devet naših članova kako bi se pripremili za nastup. Oni su ušli unutra, a ja sam išao parkirati automobil i dok sam se vraćao unutra, dobio sam poruku da se manifestacija otkazuje", rekao je Veselinović pa nastavio:
"Rekli su mi da ne ulazim u prostoriju i kako sam to čuo, vidio sam ispred ulaza veliki broj huligana. Neki su imali kapuljače, neki nisu, a dio su bili odrasle osobe, za koje pretpostavljam da su ih doveli. Prošao sam kraj njih i pozvao policiju pa im rekao da pošalju više vozila s obzirom na veći broj huligana. Nisam u tom trenutku znao što je s mojim plesačima i bilo me strah za njih."
Ipak, malo nakon policija ga je odvela k njima i vidio je da je sve u redu.
"Specijalna jedinica odvezla nas je u smještaj. Nikome se ništa nije dogodilo. Ali, nikome nije bilo ugodno izaći pred tu masu, koja je bila agresivna i dobacivala razne stvari. Svi plesači bili su jako uplašeni, a kad je sve završilo, bili su sretni jer nitko nije bio ozlijeđen."
Postojao je legitiman strah da bi moglo doći do fizičkog sukoba.
"Bilo ih je 70 ili više pa je postojao strah. A što se tiče dobacivanja, to govori o zrelosti onih koji su to činili."
"Ljetujem u Dalmaciji"
Privedeno je ukupno devet osoba, a vrh hrvatske politike osudio je to ponašanje. Iako, neki političari su tražili opravdanje za huligane.
"Zadovoljan sam zbog reakcije jer bilo kakvo nasilje treba sasijeći u korijenu. Bolje na vrijeme nego da dolazi na neki viši nivo. I pod time mislim ne samo na Hrvatsku nego na bilo gdje u svijetu."
Kroz 15 godina postojanja, nikad u Hrvatskoj nisu imali problema.
"I ja osobno idem na ljetovanje u Dalmaciju svake godine i uvijek je sve bilo u redu. Tako je i kod nas na festivalima, nikad nitko nema problema."
Ovo njegove plesače nije obeshrabrilo, u Split se žele vratiti.
"Razgovarao sam s njima dok smo izlazili iz Splita i svi su rekli da bi ponovno došli jer smatraju da ovo ne može ostaviti pečat na sve ljude. Samo manji broj ljudi je bučan, ali može pokvariti sve", zaključio je Milan Veselinović.
