VIDEO / Među uhićenima u Splitu i član HDZ-a? Oglasio se Božinović: Postoji presumpcija nevinosti

"To je način na koji policija služi državi i društvu. Policija ne može razmišljati o tome o kome se radi, pa onda eventualno postupati. Ako je gospodin kojeg spominjete član HDZ-a onda bi možda netko iz HDZ-a utjecao. Toga u mandatu naše vlade nema. Svatko tko je u ovom trenutku pred državnim odvjetništvom ili sucem istrage svaka od tih institucija postupa po zakonu. Naravno da postoji i presumpcija nevinosti, a policija postupa profesionalno. Drugačije ne može biti u demokratskoj državi", izjavio je Božinović.