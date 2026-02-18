Oglas

Iskoristili sunčan dan

FOTO / Penava i Dabro prošetali centrom Zagreba

N1 Info
18. velj. 2026. 13:54
18.02.2026., Zagreb - Dok brojne novinarske ekipe cekaju Josipa Dabru u Saboru, on je iskoristio lijep suncan dan da s predjednikom svoje stranke Ivanom Penavom prosece centrom grada. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Dok brojne novinarske ekipe čekaju Josipa Dabru u Saboru, on je iskoristio lijep sunčan dan da s predsjednikom svoje stranke Ivanom Penavom prošeće centrom Zagreba.

Penava i Dabro kratko su razgovarali, i to u jeku slučaja koji je posljednjih dana u središtu političke pozornosti.

Riječ je o snimci na kojoj Dabro pjeva pjesmu u kojoj se ustaški poglavnik Ante Pavelić veliča kao "vođa svih Hrvata".

Podsjetimo, predsjednik HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio je izlaskom iz koalicije, a danas je poručio kako će premijeru Andreju Plenkoviću dati rok od 30 dana za "resetiranje" vladajuće većine.

Više pročitajte OVDJE.

