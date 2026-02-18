Dok brojne novinarske ekipe čekaju Josipa Dabru u Saboru, on je iskoristio lijep sunčan dan da s predsjednikom svoje stranke Ivanom Penavom prošeće centrom Zagreba.
Oglas
Penava i Dabro kratko su razgovarali, i to u jeku slučaja koji je posljednjih dana u središtu političke pozornosti.
Riječ je o snimci na kojoj Dabro pjeva pjesmu u kojoj se ustaški poglavnik Ante Pavelić veliča kao "vođa svih Hrvata".
Podsjetimo, predsjednik HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio je izlaskom iz koalicije, a danas je poručio kako će premijeru Andreju Plenkoviću dati rok od 30 dana za "resetiranje" vladajuće većine.
Više pročitajte OVDJE.
Marko Lukunic/PIXSELLViše
Marko Lukunic/PIXSELLViše
Marko Lukunic/PIXSELLViše
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas