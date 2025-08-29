Oglas

vatrogasci se bore od jutra

FOTO / Gori u Dalmaciji, vatru raspiruje jak vjetar: Kanaderi ne mogu poletjeti

Hina
29. kol. 2025. 10:21
Požar borove šume buknuo je u petak ujutro kod mjesta Korita na otoku Mljetu, a gašenje otežava jako jugo zbog čega dva pozvana kanadera nisu mogla djelovati, rekao je za Hinu županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

„Jako je jugo i kanaderi ne mogu raditi pa smo jednog vratili u Zadar, a drugog zadržali u Dubrovniku. Požar gase kopnene snage i zasad ide dobro. Nadam se da će tako i završiti“, rekao je Simović.

Na požarištu je 25 vatrogasaca, od kojih 18 iz JVP Mljet, četiri iz DVD Mljet i tri iz dislokacije Mljet.

mljet požar

