U Sisku bi se klalo 30.000 pilića na sat: Četiri puta više od ukupne proizvodnje u Hrvatskoj

"Projekti se rascjepkavaju, uz najavljenih šest mega projekata planira ih se još četrnaest. Ako se uzme u obzir da su uključena oba investitora i svi planovi, ukupne brojke postaju još alarmantnije: do 270 milijuna pilića godišnje što bi iznosilo klanje 30 000 pilića na sat. I znatno manje razmjere nijedna regionalna zajednica ne može podnijeti bez dugoročnih posljedica, a kamoli ovakve brojke.