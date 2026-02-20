prosvjed u zagrebu
U Sisku bi se klalo 30.000 pilića na sat: Četiri puta više od ukupne proizvodnje u Hrvatskoj
Prijatelji životinja su odaslali priopćenje i kako pišu, "zadnji poziv" na sutrašnji prosvjed protiv megaprojekta klaonice u Sisku. Projekt ukrajinskih investitora predviđa klanje čak 270 milijuna pilića godišnje, a kako upozoravaju iz udruge, regionalne zajednice ne mogu podnijeti takve brojke bez dugoročnih posljedica
Ukupno planirane farme predviđaju klanje oko 103 milijuna pilića godišnje što je četiri puta više nego što se trenutno uzgaja u cijeloj Hrvatskoj.
Šest megaprojekata
Kako pišu Prijatelji životinja, radi se o dva investitora, a samo jedan od njih navodi da maksimalni kapacitet njegova projekta iznosi stravičnih 84 200 000 pilića godišnje.
Isti investitor dodatno navodi da bi „maksimalno” klanje iznosilo 15 000 pilića na sat, tijekom 16 sati dnevno. Te brojke prati golemo i nezaustavljivo zagađenje i niz zabrinjavajuće velikih negativnih utjecaja na životinje, okoliš i ljude, koji gube šansu za boljom budućnosti.
Njihovo priopćenje u cijelosti pročitajte u nastavku.
"Projekti se rascjepkavaju, uz najavljenih šest mega projekata planira ih se još četrnaest. Ako se uzme u obzir da su uključena oba investitora i svi planovi, ukupne brojke postaju još alarmantnije: do 270 milijuna pilića godišnje što bi iznosilo klanje 30 000 pilića na sat. I znatno manje razmjere nijedna regionalna zajednica ne može podnijeti bez dugoročnih posljedica, a kamoli ovakve brojke.
"Protiv megazla"
Sutrašnji prosvjed, koji je podržalo sada već više od 150 organizacija civilnoga društva i brojne poznate osobe poput Heather Mills i Gorana Višnjića, nije samo poziv na solidarnost s građanima Sisačko-moslavačke županije i ujedinjenje Hrvatske protiv megazla, već i jasan poziv hrvatskoj vlasti da zaštiti svoj narod i svoju zemlju od ovakvih investicija bilo gdje u Hrvatskoj.
Sutrašnji prosvjed u Zagrebu počinje u 9:30
Građani ne žele ovaj kataklizmički projekt i to su već izrazili peticijama i prosvjedima na lokalnoj razini, a nova peticija i sutrašnji prosvjed dodatno će potvrditi volju građana. Organizatori pozivaju sve da se pridruže prosvjedu protiv uništenja Sisačko-moslavačke županije megafarmama i klaonicama, koji će se održati u Zagrebu, u subotu 21. veljače 2026. od 10 sati.
Okupljanje počinje u 9:30 na Trgu kralja Tomislava, konferencija za medije počinje u 10 sati, a prosvjedna povorka kreće u 10:15 prema Zrinjevcu, gdje će lokalne inicijative u ime svojih građana iznijeti razloge protiv najavljenog megazla", pišu iz udruge.
Točna ruta prosvjeda i više informacija te peticija mogu se pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr.
Detalji projekta
Na području Sisačko-moslavačke županije (SMŽ) planirana je izgradnja ili je u postupku odobravanja više velikih farmi pilića dviju kompanija — PCC (Petrinja Chicken Company) i MHP (Perutnina Ptuj/Pipo).
Sisačko-moslavačka županija
- Lekenik (PCC) – 7,8 milijuna pilića godišnje – bez započetog PUO postupka
- Velika Ludina (PCC) – 31,5 milijuna godišnje – PUO u tijeku
- Sunja (PCC) – 15,7 milijuna godišnje – PUO u tijeku
- Popovača (MHP, 3 farme) – ukupno 10,8 milijuna godišnje – bez PUO postupka
- Martinska Ves (MHP, 4 farme) – ukupno 14,4 milijuna godišnje – bez PUO postupka
- Petrinja (MHP) – 3,6 milijuna godišnje – donesena odluka o ekološkoj prihvatljivosti (18. 4. 2025.)
- Letovanić (MHP) – 3,6 milijuna godišnje – bez PUO postupka
Ukupno u SMŽ: približno 88 milijuna pilića godišnje
Izvan SMŽ
- Ivanić Grad (PCC) – 15,7 milijuna godišnje – bez započetog PUO postupka
Ukupno sve planirane farme: oko 103 milijuna pilića godišnje
Prema Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, to je četiri puta više nego što se trenutno uzgaja u cijeloj Hrvatskoj.
Klaonice
- Velika Ludina (MHP) – kapacitet 65,25 milijuna pilića godišnje – PUO u tijeku (nacrt rješenja kaže da je projekt ekološki prihvatljiv, ali konačna odluka nije donesena)
- Sisak (PCC) – klaonica i bioplinsko postrojenje kapaciteta 84,2 milijuna pilića godišnje (217.000 tona)
- Ministarstvo je ranije procijenilo da projekt vjerojatno nema značajan utjecaj na Natura 2000 (na temelju kapaciteta od 100.000 tona, s mogućnošću povećanja na 150.000 tona)
- U aktualnom PUO postupku navodi se kapacitet od 217.000 tona godišnje
- Postupak PUO je još u tijeku, iako je Povjerenstvo ocijenilo projekt ekološki prihvatljivim
- Ministarstvo je ranije procijenilo da projekt vjerojatno nema značajan utjecaj na Natura 2000 (na temelju kapaciteta od 100.000 tona, s mogućnošću povećanja na 150.000 tona)
Za isti projektni opis investitor je podnio zahtjev i za dvije klaonice u Lekeniku.
KLJUČNA TEZA
Iako se projekti farmi, klaonica i bioplinskih postrojenja vode kroz odvojene postupke procjene utjecaja na okoliš, dokumentacija pokazuje da je riječ o jedinstvenom integriranom sustavu (farme – klaonice – bioplinska postrojenja – stočna hrana).
Također, navodi se da su u različitim fazama postupaka korišteni različiti podaci o kapacitetima, što otvara pitanje je li utjecaj na ekološku mrežu Natura 2000 uistinu mogao biti pravilno procijenjen.
