FOTO / Kaos na A1 zbog snijega: "Ljudi staju na cesti, čiste stakla, obavljaju nuždu"

Hrvatsku je zahvatila snježna fronta koja je u većem dijelu unutrašnjosti donijela snijeg i poledicu, a vožnja je mjestimice izrazito otežana. Posebno teška situacija je na autocesti A1, gdje je dionica od tunela Sveti Rok prema sjeveru u više navrata zagušena, dok se na Dalmatini bilježe kolone i zastoji.
Oglas
Na prometni kaos upozoravaju i vozači na društvenim mrežama. Poznata Facebook stranica Prometne zgode i nezgode objavila je da se na A1 na više lokacija ljudi zaustavljaju na kolniku.
"Upravo s A1, na dosta mjesta ljudi staju na cesti, čiste stakla, obavljaju nuždu…", objavili su.
HAK: Snijeg se zadržava na kolniku, moguće nove zabrane
Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da će na cestama u unutrašnjosti mjestimice padati snijeg koji se zadržava na kolniku, uz nastavak zimskih uvjeta.
"Vozit će se otežano, uz moguće zastoje, a moguće je i uvođenje dodatnih zabrana za pojedine skupine vozila. Moguća je i poledica", navodi HAK.
U priobalju se, zbog obilnijih oborina, upozorava na mogućnost zadržavanja veće količine vode na kolniku, dok podno Velebita dodatne probleme stvara jaka bura s orkanskim udarima.
"Zbog jake bure… Moguća su dodatna ograničenja u cestovnom prometu na uobičajenim dionicama Jadranske magistrale (DC8) kao i na autocestama A1 i A6, a moguće su i poteškoće u pomorskom prometu", ističe HAK.
Očekuju se gužve i na gradskim cestama, dulja čekanja na granicama
HAK također upozorava da se pojačan promet očekuje na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, uz moguće kolone u zonama radova, osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.
Dulja čekanja u putničkom i teretnom prometu očekuju se i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
Vozačima se savjetuje da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, da prilagode brzinu uvjetima na cestama te da izbjegavaju nagla kočenja i pretjecanja. U slučaju zastoja, važno je ostaviti prostor službama i vozilima za intervencije te pratiti službene obavijesti o stanju na cestama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas