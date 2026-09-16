BABINA GORA
FOTO / Karlovačka županija dobila Centar za gospodarenje otpadom vrijedan 80 milijuna eura
U Karlovačkoj županiji otvoren je Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora, peti takav centar u Hrvatskoj, vrijedan ukupno 80 milijuna eura, izvijestilo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Centar će omogućiti organizirano i cjelovito gospodarenje miješanim komunalnim otpadom za područje Karlovačke županije te dijelove Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije, odnosno za više od 120.000 građana u sedam gradova i 22 općine.
Centar su otvorili ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, kao izaslanica predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen te predstavnici lokalnih vlasti s područja obuhvata Centra.
U sklopu projekta izgrađene su i četiri pretovarne stanice – u Karlovcu, Ogulinu, Slunju i Otočcu-Podumu. One bi trebale omogućiti učinkovitije gospodarenje otpadom u jedinicama lokalne samouprave koje nisu u neposrednoj blizini Centra.
Babina Gora omogućit će mehaničko-biološku obradu 29.200 tona otpada godišnje, a projekt predviđa i buduće zatvaranje pet postojećih odlagališta na području njegova obuhvata.
„Razvoj ovakvih centara za gospodarenje otpadom središnja su točka izgradnje održivog, suvremenog načina gospodarenja otpadom u Hrvatskoj te ostvarenju postavljenih hrvatskih i europskih ciljeva. Zato će osnivači CGO-eva imati potpunu podršku Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“, poručila je u uvodnom obraćanju ministrica Marija Vučković.
Vučković je podsjetila da su u pogon najprije pušteni centri Marišćina u Primorsko-goranskoj i Kaštijun u Istarskoj županiji, potom Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji, a prošle godine i Biljane Donje u Zadarskoj županiji.
Istaknula je i da to nisu jedine regionalne investicije Vlade.
„U našem mandatu, u Karlovačku županiju uloženo je gotovo 230 milijuna eura u vodno-komunalno gospodarstvo, osobito u štetno djelovanje protiv voda po kojem je ovo područje specifično“, istaknula je ministrica.
Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen rekao je da je Babina Gora prvi kontinentalni centar za gospodarenje otpadom.
„Babina Gora je prvi kontinentalni centar za gospodarenje otpadom te će zbrinjavati otpad u skladu s najvišim ekološkim standardima. Ukupno je u ovaj projekt uloženo oko 80 milijuna eura, od kojih je 40 milijuna osigurano kroz fondove Europske unije, dok je 7 milijuna omogućio Fond. Ovaj Centar pokazuje da otpadom možemo gospodariti na suvremen, organiziran i okolišno odgovaran način“, izjavio je Balen.
Županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin istaknula je da bi cilj trebao biti da što manje otpada završava u Centru, uz istodobno povećanje recikliranja i oporabe.
„Cilj je da i najmanja količina otpada dolazi ovdje na Babinu goru. Moramo razviti svijest što se može reciklirati i oporabiti u kružnom gospodarstvu. Zato apeliram na druge načelnike, gradonačelnike te direktore komunalnih društva da radimo svi zajedno na podizanju te svijesti kako bi opravdali uložena sredstva, a zaštitu okoliša učinili učinkovitijim“, zaključila je Furdek Hajdin.
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