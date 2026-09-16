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BABINA GORA

FOTO / Karlovačka županija dobila Centar za gospodarenje otpadom vrijedan 80 milijuna eura

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N1info
|
16. ruj. 2026. 17:53
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babina gora
Ministarstvo zaštite okoliša

U Karlovačkoj županiji otvoren je Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora, peti takav centar u Hrvatskoj, vrijedan ukupno 80 milijuna eura, izvijestilo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

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Centar će omogućiti organizirano i cjelovito gospodarenje miješanim komunalnim otpadom za područje Karlovačke županije te dijelove Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije, odnosno za više od 120.000 građana u sedam gradova i 22 općine.

Centar su otvorili ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, kao izaslanica predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen te predstavnici lokalnih vlasti s područja obuhvata Centra.

babina gora
Ministarstvo zaštite okoliša
babina gora
Ministarstvo zaštite okoliša

U sklopu projekta izgrađene su i četiri pretovarne stanice – u Karlovcu, Ogulinu, Slunju i Otočcu-Podumu. One bi trebale omogućiti učinkovitije gospodarenje otpadom u jedinicama lokalne samouprave koje nisu u neposrednoj blizini Centra.

Babina Gora omogućit će mehaničko-biološku obradu 29.200 tona otpada godišnje, a projekt predviđa i buduće zatvaranje pet postojećih odlagališta na području njegova obuhvata.

„Razvoj ovakvih centara za gospodarenje otpadom središnja su točka izgradnje održivog, suvremenog načina gospodarenja otpadom u Hrvatskoj te ostvarenju postavljenih hrvatskih i europskih ciljeva. Zato će osnivači CGO-eva imati potpunu podršku Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“, poručila je u uvodnom obraćanju ministrica Marija Vučković.

babina gora
Ministarstvo zaštite okoliša

Vučković je podsjetila da su u pogon najprije pušteni centri Marišćina u Primorsko-goranskoj i Kaštijun u Istarskoj županiji, potom Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji, a prošle godine i Biljane Donje u Zadarskoj županiji.

Istaknula je i da to nisu jedine regionalne investicije Vlade.

„U našem mandatu, u Karlovačku županiju uloženo je gotovo 230 milijuna eura u vodno-komunalno gospodarstvo, osobito u štetno djelovanje protiv voda po kojem je ovo područje specifično“, istaknula je ministrica.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen rekao je da je Babina Gora prvi kontinentalni centar za gospodarenje otpadom.

babina gora
Ministarstvo zaštite okoliša

„Babina Gora je prvi kontinentalni centar za gospodarenje otpadom te će zbrinjavati otpad u skladu s najvišim ekološkim standardima. Ukupno je u ovaj projekt uloženo oko 80 milijuna eura, od kojih je 40 milijuna osigurano kroz fondove Europske unije, dok je 7 milijuna omogućio Fond. Ovaj Centar pokazuje da otpadom možemo gospodariti na suvremen, organiziran i okolišno odgovaran način“, izjavio je Balen.

Županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin istaknula je da bi cilj trebao biti da što manje otpada završava u Centru, uz istodobno povećanje recikliranja i oporabe.

„Cilj je da i najmanja količina otpada dolazi ovdje na Babinu goru. Moramo razviti svijest što se može reciklirati i oporabiti u kružnom gospodarstvu. Zato apeliram na druge načelnike, gradonačelnike te direktore komunalnih društva da radimo svi zajedno na podizanju te svijesti kako bi opravdali uložena sredstva, a zaštitu okoliša učinili učinkovitijim“, zaključila je Furdek Hajdin.

Teme
babina gora centar za gospodarenje otpadom karlovačka županija recikliranje otpada

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