FOTO / Karlovačka županija dobila Centar za gospodarenje otpadom vrijedan 80 milijuna eura

„Cilj je da i najmanja količina otpada dolazi ovdje na Babinu goru. Moramo razviti svijest što se može reciklirati i oporabiti u kružnom gospodarstvu. Zato apeliram na druge načelnike, gradonačelnike te direktore komunalnih društva da radimo svi zajedno na podizanju te svijesti kako bi opravdali uložena sredstva, a zaštitu okoliša učinili učinkovitijim“, zaključila je Furdek Hajdin.