Latvija pokrenula postupak protjerivanja ruskog novinara. Radio je za BBC, POLITICO i Al Jazeeru

„Oni (Rusi) sebe uvijek smatraju slabijom stranom i stranom koja je pod neprestanim pritiskom Zapada, koji zadire u njihovu sferu utjecaja i njihove strateške interese. To ih prisiljava da odgovaraju na hibridne aktivnosti, tajne aktivnosti, na neku vrstu nevidljivih aktivnosti koje mijenjaju odnose u bivšem Sovjetskom Savezu“, rekao je Ragozin u podcastu Aarona Matéa iz Grayzonea, što je izazvalo burne reakcije u Latviji.