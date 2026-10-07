"Persona non grata"
Latvija pokrenula postupak protjerivanja ruskog novinara. Radio je za BBC, POLITICO i Al Jazeeru
Latvija je u utorak pokrenula postupak protjerivanja ruskog novinara i poznatog internetskog komentatora koji u toj zemlji živi više od desetljeća.
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„Uzimajući u obzir informacije koje smo danas dobili od nadležnih tijela te nakon razgovora s premijerkom i ministrom unutarnjih poslova, odlučila sam pokrenuti postupak dodavanja još jednog ruskog državljanina na latvijski popis nepoželjnih osoba“, izjavila je latvijska ministrica vanjskih poslova Baiba Braže.
Visoki europski dužnosnik izravno upoznat sa slučajem potvrdio je da je riječ o Leonidu Ragozinu, ruskom novinaru koji je nekoć radio za BBC, a surađivao je i s Bloombergom, POLITICO-om i Al Jazzerom.
„Oni (Rusi) sebe uvijek smatraju slabijom stranom i stranom koja je pod neprestanim pritiskom Zapada, koji zadire u njihovu sferu utjecaja i njihove strateške interese. To ih prisiljava da odgovaraju na hibridne aktivnosti, tajne aktivnosti, na neku vrstu nevidljivih aktivnosti koje mijenjaju odnose u bivšem Sovjetskom Savezu“, rekao je Ragozin u podcastu Aarona Matéa iz Grayzonea, što je izazvalo burne reakcije u Latviji.
Dok ruske snage nastavljaju napade na Ukrajinu, baltičke države – Estonija, Latvija i Litva – sa zabrinutošću gledaju prema Moskvi.
Latvijski ministar unutarnjih poslova Jānis Dombrava optužio je Ragozina na X-u da služi „ruskim interesima“ te poručio da je neodrživa situacija u kojoj on i dalje slobodno živi u Latviji.
„Proglašenje osobom persona non grata upravo je instrument namijenjen za takve slučajeve. Postupak je pokrenut. Pričekajmo brzi ishod!“
Baltičke zemlje više su puta pozivale Europu da zauzme oštriji stav prema Rusiji, a Latvija je prošlog mjeseca bila jedina članica Europske unije koja se protivila ukidanju sankcija rusko-uzbekistanskom milijarderu Ališeru Usmanovu.
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