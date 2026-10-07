Za dvije kave i jedan kolač platili 35 eura: "Vlasnika nije briga"

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Dvojica muškaraca u jednom su rimskom kafiću za dvije kave i komad kolača platila čak 35 eura. Cijena računa iznenadila ih je toliko da su o svom iskustvu progovorili u uličnoj anketi talijanske televizije.

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U Rimu je račun iz jednog poznatog turističkog mjesta ponovno otvorio pitanje visokih cijena u ugostiteljstvu. Dvojica muškaraca ispričala su za talijansku televiziju da su tijekom vikenda u kafiću na Piazza del Popolo za dvije kave i jedan komad kolača platili ukupno 35 eura, prenosi Fenix magazin.

Prema njihovim riječima, svaka je kava stajala sedam eura, dok je komad kolača naplaćen 15,50 eura. Na račun je dodatno uračunata i uslužna naknada veća od pet eura.

Jedan od dvojice muškaraca rekao je talijanskom listu "Corriere della Sera“ da im je račun bio "neugodno“ iznenađenje.

– Račun nam se doista činio pretjerano visokim, rekao je.

Muškarci su pritom istaknuli da su prije nekoliko godina redovito dolazili u taj kafić. Današnje cijene, međutim, nisu očekivali.

Vlasnik se nije ispričao

Slučaj je dodatno privukao pozornost nakon što je talijanski portal „fanpage.it“ zatražio komentar vlasnika kafića. Njegov odgovor bio je kratak i prkosan: "Pišite što god želite, baš me briga.“

Cijene pojedinačnih proizvoda, prema pisanju „fanpage.it“, jasno su navedene na jelovniku. Riječ je pritom o cijenama koje su i za druga pića prilično visoke: espresso stoji šest eura, cappuccino osam eura, a čaj čak deset eura.

Kafić već bio na meti kritika

Objekt na Piazza del Popolo nije se prvi put našao u središtu pozornosti zbog cijena. Još 2022. godine jedna je novinarka na Twitteru, danas platformi X, objavila fotografiju računa iz tog kafića.

Tada je za cappuccino, koji je opisala kao „mizeran“, platila sedam eura. Kada je uračunata uslužna naknada, račun je premašio osam eura.