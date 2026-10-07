klimatske promjene
FOTO / Jedno jezero smanjuje se već desetljećima: Sada se pojavio novi otok
Znanstvenici upozoravaju da bi se dijelovi sjevernog Kaspijskog jezera mogli suočiti sa scenarijem sličnim onome Aralskog jezera, dok klimatske promjene i ljudska potrošnja vode stvaraju dodatni pritisak na tu regiju.
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Kaspijsko jezero najveća je zatvorena vodena površina na Zemlji, no već se godinama smanjuje.
Sjeverni i sjeveroistočni dijelovi uz obalu Kazahstana najplići su dio Kaspijskog jezera, s dubinom koja se uglavnom kreće između samo tri i šest metara. No kako razina vode nastavlja padati nakon desetljeća klimatskih promjena i ljudskih aktivnosti, ekolozi otkrivaju skupine nekada podvodnih otoka.
Najnoviji je uočen prije nekoliko dana u blizini otoka Kulaly tijekom nedavnog zračnog istraživanja, prenosi Euronews.
Volonter i ekološki aktivist Daniyar Akimzhanov bio je dio skupine koja je izvijestila o otkriću. Kaže da je novonastali otok relativno malen, ali da nipošto nije riječ o izoliranom slučaju.
Akimzhanov kaže da je tijekom posljednjih četiri do pet godina dokumentirao nekoliko novih otoka u ovom dijelu Kaspijskog jezera.
Tajni otoci Kaspijskog jezera
Neki od njih protežu se oko kilometar u duljinu i široki su između 200 i 300 metara, a divlje životinje već su počele dolaziti na novootkriveno kopno.
Akimzhanov kaže da je osobno na jednom od otoka vidio divlju svinju, dok vukovi do njih dolaze preko leda. Novonastali otoci uglavnom ne dobivaju imena, dodaje.
Kazahstanski istraživački institut za Kaspijsko jezero, koji je počeo s radom u rujnu 2025. nakon što je osnovan prema nalogu predsjednika Kasima-Žomarta Tokajeva, navodi da će se vjerojatno pojaviti još kopnenih površina. Međutim, neće sve postati trajni otoci.
"Budućnost svakog novootkrivenog područja ovisi o topografiji jezerskog dna, valovima, promjenama razine vode uzrokovanima vjetrom i daljnjoj dinamici razine Kaspijskog jezera“, navode iz Instituta.
Pojava novih otoka jedan je od najuočljivijih znakova mnogo šire promjene – Kaspijsko jezero se povlači.
Što slijedi?
Većina klimatskih scenarija pokazuje da će se razina Kaspijskog jezera nastaviti smanjivati tijekom 21. stoljeća, iako znanstvenici naglašavaju da su točni razmjeri pada i dalje neizvjesni.
Koricheovo istraživanje predviđa pad do osam metara do kraja stoljeća prema srednjem klimatskom scenariju, iako se rezultati znatno razlikuju ovisno o modelu.
Koriche kaže da cijelom Kaspijskom jezeru ne prijeti scenarij poput onoga Aralskog jezera jer su njegovi središnji i južni dijelovi mnogo dublji. Međutim, dijelovi plitkog sjevernog Kaspijskog jezera mogli bi se suočiti sa znatnim isušivanjem.
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