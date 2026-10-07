Oglas

Maricarmen Abascal

Preminula španjolska umirovljenica čije je deložiranje izazvalo prosvjede diljem zemlje

author
N1 Info
|
07. lis. 2026. 21:05
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
(FILES) Demonstrators hold signs reading 'Not a single more Maricarmen' in a reference to Maricarmen Abascal, an 87-year-old pensioner evicted from her Madrid home, during a protest against evictions and high rent prices on plaza Tetuan in Barcelona
Manaure Quintero / AFP

Preminula je starija žena čije je deložiranje potaknulo prosvjede diljem Španjolske zbog stambene krize i politički sukob koji je doveo do prijevremenih izbora, priopćio je sindikat stanara.

Oglas

Maricarmen Abascal (87) u rujnu je prisilno iznesena na nosilima iz stana u kojem je živjela više od 70 godina nakon što više nije mogla plaćati povećanu najamninu. Nakon deložacije primljena je u bolnicu, piše BBC.

„Sa žaljenjem objavljujemo da je Maricarmen danas preminula“, priopćio je Madridski sindikat stanara, dodajući da je njezin slučaj označio „prekretnicu u povijesti ove zemlje“.

Teme
borba za stanovanje deložacija maricarmen abascal povećanje najamnine pravo na dom starije osobe

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ