Maricarmen Abascal
Preminula španjolska umirovljenica čije je deložiranje izazvalo prosvjede diljem zemlje
Preminula je starija žena čije je deložiranje potaknulo prosvjede diljem Španjolske zbog stambene krize i politički sukob koji je doveo do prijevremenih izbora, priopćio je sindikat stanara.
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Maricarmen Abascal (87) u rujnu je prisilno iznesena na nosilima iz stana u kojem je živjela više od 70 godina nakon što više nije mogla plaćati povećanu najamninu. Nakon deložacije primljena je u bolnicu, piše BBC.
„Sa žaljenjem objavljujemo da je Maricarmen danas preminula“, priopćio je Madridski sindikat stanara, dodajući da je njezin slučaj označio „prekretnicu u povijesti ove zemlje“.
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