FOTO / Pred zgradu Vjesnika stigla dizalica: Uskoro će u povijest otići natpis koji je bio simbol Zagreba

Golema dizalica stigla je nedavno pred zgradu Vjesnika, koji je u postupku rušenja, a priprema se i uklanjanje natpisa Vjesnik, koji vrh zgrade krasi desetljećima.

Uklanjanja znaka trebalo se obaviti prošlog tjedna, no budući da je na 16. katu pronađen azbest, od toga se privremeno odustalo.

Uklanjanje azbesta počelo je prije nekoliko dana, a pripreme za rušenje nebodera i dalje su u tijeku.