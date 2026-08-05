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Domovinska zahvalnost

FOTO / Tko je sve stigao u Knin? Brojni političari prkose vrućinama na obljetnici Oluje

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05. kol. 2026. 09:39
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05.08.2026., Knin - Drzavni vrh krenuo je prema trgu gdje ce polaziti vijence u znak sjecanja na poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 Zoran Milanović i Orsat Miljenić Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban /PIXSELL

Podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi već je više od tri desetljeća jedan od najprepoznatljivijih simbola pobjede u Domovinskom ratu te središnji čin državnog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

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U Kninu se od jutra okupljaju visoki državni dužnosnici i političari. Između ostalih, ceremoniji nazoče predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, predsjednik DP-a Ivan Penava, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i drugi...

05.08.2026., Knin - Dolazak visokih duznosnika na obiljezavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Dolazak visokih duznosnika na obiljezavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Photo: Igor Soban/PIXSELL
05.08.2026., Knin - Dolazak visokih duznosnika na obiljezavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Photo: Igor Soban/PIXSELL
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