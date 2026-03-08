FOTO, VIDEO / Incidenti na Noćnom maršu u Zagrebu, priveden muškarac

Dva odvojena incidenta dogodila su se na 10. Noćnom maršu u Zagrebu koji je povodom Međunarodnog dana žena organizirao feministički kolektiv fAKTIV.
Oglas
Tijekom okupljanja kod Hrvatskog narodnog kazališta došlo je do manjeg incidenta kada se skupini sudionika približilo nekoliko neistomišljenika. Između njih je došlo do kraćeg verbalnog sukoba, no policija je brzo reagirala i situacija je smirena bez daljnjih posljedica, javlja HRT.
Muškarac priveden na Trgu bana Jelačića
Drugi incident dogodio se na Trgu bana Josipa Jelačića. Muškarac je pokušao zaustaviti policijsko vozilo, a potom se fizički i verbalno sukobio s redarima koji su osiguravali povorku. Suprotstavio se i policiji. Nakon incidenta je priveden.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas