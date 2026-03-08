Oglas

marš povodom dana žena

FOTO, VIDEO / Incidenti na Noćnom maršu u Zagrebu, priveden muškarac

N1 Info
08. ožu. 2026. 20:35
Noćni marš
Marko Seper/PIXSELL

Dva odvojena incidenta dogodila su se na 10. Noćnom maršu u Zagrebu koji je povodom Međunarodnog dana žena organizirao feministički kolektiv fAKTIV.

Tijekom okupljanja kod Hrvatskog narodnog kazališta došlo je do manjeg incidenta kada se skupini sudionika približilo nekoliko neistomišljenika. Između njih je došlo do kraćeg verbalnog sukoba, no policija je brzo reagirala i situacija je smirena bez daljnjih posljedica, javlja HRT.

Muškarac priveden na Trgu bana Jelačića

Drugi incident dogodio se na Trgu bana Josipa Jelačića. Muškarac je pokušao zaustaviti policijsko vozilo, a potom se fizički i verbalno sukobio s redarima koji su osiguravali povorku. Suprotstavio se i policiji. Nakon incidenta je priveden.

faktiv međunarodni dan žena noćni marš noćni marš u zagrebu

