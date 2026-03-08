Pod parolom "Žene su kičma otpora" u Zagrebu je u nedjelju, u organizaciji feminističkog kolektiva fAKTIV, održan 10. Noćni marš povodom Međunarodnog dana žena, a sličan marš održan je i u Osijeku te u Rijeci i Puli.
Oglas
Iz fAKTIV-a su poručile da marširaju “za radnice, besplatan i dostupan pobačaj, za sigurne ulice i domove, za solidarnost”.
Više tisuća sudionica i sudionika okupilo se na Trgu Republike Hrvatske ispred Hrvatskog narodnog kazališta odakle su glasno i s istaknutim transparentima marširali preko Frankopanske ulice i Trga bana Jelačića do Zrinjevca, gdje je u tijeku glazbeni program.
Na transparentima su poručivali: "Kako živiš od svoje plaće", "Stereotipe na lomaču", "Sve za jednu, jedna za sve", "Bauk kruži svijetom, bauk feminizma", "Besplatan pobačaj", "Svoga tela gospodarica"...
"Marširamo za sve žene koje je ovo društvo iznevjerilo, marširamo za život, slobodan od nasilja i eksploatacije, za život slobodan od mizoginje i seksizma, ksenofobije i transfobije. Marširamo protiv nacionalizma, protiv društva i svijeta u kojem se normaliziraju ratovi i genocid. Marširamo za mir", poručila je Luiza Bouharaoua iz organizacije.
Ankica Čakardić iz fAKTIV-a naglasila je da je ženska radnička borba borba za dostojanstven život, za plaće od kojih se može živjeti, za mirovine koje mogu doprinijeti nekom boljem životu, bez kopanja po kontejnerima.
Na zagrebačkom 10. Noćnom maršu sudjelovale su i brojne osobe iz javnog i političkog života među kojima i Arsen Bauk (SDP), Rada Borić (Možemo), predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP), zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet...
“Naša borba traje cijele godine. Žene su tu kad nasilje treba imenovati. Tu smo kad preko usta treba prevaliti riječ genocid. Tu smo kad odgovorne treba prozvati. Tu smo kad treba stati uz radnice kojima poslodavci i država desetljećima duguju plaće. Tu smo kad prijateljicu treba odvesti na pobačaj u susjednu Sloveniju. Tu smo kad susjedu treba zaštititi od nasilnika. Tu smo kad treba obraniti prirodu od investitora i uništenja. Mi, žene, kičma smo društva i kičma otpora”, poručile su organizatorice.
Upozorile su kako je 8. mart i radnički praznik. Žene su, kažu, uvijek u smjeni, ali smjenu kućanskog rada plaćaju samo njihova tijela.
Zagrebački noćni marš obilježila su i dva manja incidenta i naguravanja - jedan uoči početka na okupljanju ispred HNK, a drugi na Trgu bana Jelačića, gdje se policija svladala muškarca koji je pokušao zaustaviti policijski automobil.
"Organizirati se danas jest, bez patetike, čin hrabrosti: znači pristati javno djelovati u atmosferi povijesnog revizionizma i normalizacije ustaških simbola, ali i u kontekstu sve jačeg euro-atlantskog militarizma koji se predstavlja kao jedini mogući horizont sigurnosti. U takvoj klimi svako inzistiranje na miru, socijalnim ulaganjima i javnim dobrima proglašava se naivnim ili nerealnim. Čak i ekstremističkim. Istovremeno, novca za oružje uvijek ima, dok za zdravstvo, stanovanje ili socijalnu skrb navodno nema."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas