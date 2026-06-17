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MOGUĆI PLJUSKOVI

FOTO, VIDEO / Upaljen žuti meteoalarm: Nevrijeme poharalo Zagrebom i okolicom

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N1 Hrvatska
|
17. lip. 2026. 21:58
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nevrijeme, Zagreb
Marko Prpic/PIXSELL

Nestabilno vrijeme koje su meteorolozi najavili tijekom dana stiglo je i do zagrebačkog područja.

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Za zagrebačku i karlovačku regiju na snazi je žuti meteoalarm zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena, i to upravo u vrijeme kada se približava početak utakmice Hrvatske i Engleske.

nevrijeme, Zagreb
Marko Prpic/PIXSELL

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, tijekom srijede lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito tijekom noći, a zatim ponovno u poslijepodnevnim satima.

nevrijeme, Zagreb
Marko Prpic/PIXSELL

Dnevna temperatura zraka trebala bi se kretati uglavnom između 27 i 31 Celzijeva stupnja, uz pretežno slab vjetar. Ipak, vremenske prilike na području Zagreba i Karlovca mogle bi biti nepovoljnije zbog povećane mogućnosti razvoja grmljavinskih sustava.

Navijači na Trgu bana Josipa Jelačića morali su potražiti gdje se skloniti kad su vjetar i kiša počeli. No, do početka i tijekom utakmice možda će imati više sreće s vremenom.

Zbog upozorenja na moguće nevrijeme, građanima i navijačima koji utakmicu planiraju pratiti na otvorenom preporučuje se da prate najnovije meteorološke prognoze i razvoj vremenske situacije.

Teme
kiša nevrijeme oblačno zagreb

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