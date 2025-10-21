Fuchs za N1 o suspenziji studenata na FFZG-u: Trebali biste pitati one koji su donijeli takvu odluku

"Rečeno je da je to zbog buke. Ali trebali biste pitati one koji su donijeli takvu odluku: na osnovu čega su je konkretno donijeli. To je jedino što vam mogu reći. Sigurno je da se protestirati može na razne načine; simbolika protesta je da bude vidljiv, ali sigurno je da nije niti akademski niti civilizirano da se koriste za vrijeđanja ili nešto slično. Ja ne znam je li to bilo u ovom slučaju, možda je, možda nije. To ćete vi sigurno saznati u Dekanatu", dodao je ministar.