Fuchs za N1 o suspenziji studenata na FFZG-u: Trebali biste pitati one koji su donijeli takvu odluku

Naša Viktorija Kristić razgovarala je s Radovanom Fuchsom, ministrom znanosti, obrazovanja i mladih oko stegovnog postupka protiv troje studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu troje je studenata privremeno suspendirano zbog ometanja sjednice Fakultetskog vijeća. Studenti tvrde da se radi o pokušaju gušenja aktivizma, a ovako nam je odgovorio ministar Radovan Fuchs na pitanje zašto je pokrenut stegovni postupak ako je prosvjed bio nenasilan:
"Koliko razumijem, prosvjed je bio potaknut odlukom o plaćanju završne diplomske godine. Studenti su, kako sam pročitao iz medija, ustvrdili da za to ne postoji odluka Sveučilišnog vijeća. Ako zaista nema te odluke, Vijeće je trebalo postupiti prema tome da to u pravnim koracima riješi. Jesu li ili nisu to napravili, ne znam", kaže Fuchs.
"Jesu li to bile samo bubnjevi, samo trube ili sve kombinirano..."
"Isto tako razumijem, prosvjed studenata bio je upravo zbog toga što takva odluka pravno nije do kraja bila usklađena. Odluka o tome da se suspendiraju neki studenti odluka je dekana i Dekanata, ja zaista ne znam što se zbivalo tijekom tog prosvjeda kada je grupa studenata ušla u dvoranu gdje se održavala sjednica Znanstveno-nastavnoga vijeća, jesu li to bili samo bubnjevi, samo trube ili sve kombinirano, ne znam."
"Rečeno je da je to zbog buke. Ali trebali biste pitati one koji su donijeli takvu odluku: na osnovu čega su je konkretno donijeli. To je jedino što vam mogu reći. Sigurno je da se protestirati može na razne načine; simbolika protesta je da bude vidljiv, ali sigurno je da nije niti akademski niti civilizirano da se koriste za vrijeđanja ili nešto slično. Ja ne znam je li to bilo u ovom slučaju, možda je, možda nije. To ćete vi sigurno saznati u Dekanatu", dodao je ministar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
