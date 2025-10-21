Meteoalarm upozorava na obilnu kišu, evo kad temperature naglo padaju

Enrique from Pixabay

Umjereno do pretežno je oblačno u većem dijelu Hrvatske, kiše i pljuskovima ima na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. U nastavku utorka oborina će se intenzivirati, bit će i u središnjim predjelima, Dalmaciji, samo bi na krajnjem istoku moglo ostati suho.

Kako na mjestima na sjevernom Jadranu može pasti obilnija oborina, sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda poziva na oprez. Također, pripazite u prometu.

"Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali", upozorava Hrvatski autoklub. Probleme bi mogao stvarati i pojačan vjetar južnog smjera.

Kraj tjedna donosi promjenu

Srijeda će kišu i pljuskove uglavnom donijeti području Jadrana i uz Jadran, gdje lokalno može biti izraženije oborine. Uz južinu, posvuda toplije.

Tijekom četvrtka stiže novo jače pogoršanje u poslijepodnevnim satima. Oborina će lokalno biti obilnija u večernjim satima, osobito duž Jadrana i uz Jadran, no kišit će i pljuštati diljem zemlje.

U petak kratko smirivanje vremena, no i dalje nestabilno.

Nestabilno vrijeme nastavlja se i za vikend.

U subotu će isto biti kiše i pljuskova, češće poslijepodne, no u nedjelju diljem zemlje jače pogoršanje vremena, pri čemu bi u gorju mogla zalepršati koja pahulja snijega, kako će temperature naglo pasti.