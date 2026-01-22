Objavljena važna novost za umirovljenike: Evo što se mijenja od iduće godine

Saborski zastupnik i predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Veselko Gabričević rekao je u četvrtak da u partnerstvu s Vladom, kao dio vladajuće većine, godinama unaprjeđuju standard umirovljenika, te je najavio ukidanje poreza na sve mirovine od iduće godine.
Oglas
Gabričević na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru kazao da HSU kao parlamentarna stranka to čini za razliku od niza drugih umirovljeničkih stranaka, među kojima su neke i bile u vlasti a nisu ništa napravile za umirovljenike, već samo na ulici kako govore o problemima ne nudeći rješenja.
Zahvalio je Vladi što realizira zahtjeve HSU-a, a kojima se iz godine u godinu poboljšava standard umirovljenika. Podsjetio je kako su umirovljenici bili sastavni dio svih 11 paketa pomoći koje je Vlada donijela zbog Covida-19 i energetske krize, a najznačajnijim je ocijenio donošenje novog Zakona o mirovinskom osiguranju, čiji je inicijator, naglasio je, bio upravo HSU. Na temelju toga Zakona prvi je put prošle godine isplaćen godišnji dodatak na mirovine, rekao je.
"Prošle je godine iznosio šest eura po godini radnog staža, u narednim godinama neće biti sigurno manji, a HSU će zajedno s partnerima poduzimati sve da bude i veći. Prosječne mirovine s ovim dodatkom su narasle, tako da danas iznose 706 eura., što je od 2016. godine porast za preko 102 posto, a do kraja mandata želimo, a siguran sam da ćemo to postići, dostići i 800 eura prosječne mirovine", rekao je.
Promijenjen je i način usklađivanja mirovina, povećane su sve invalidske mirovine za 10 posto, ukinuta je penalizacija mirovina, proširena mogućnost rada umirovljenika, povećan je dodatni staž majkama, približavamo se radnom stažu od 33 godine, tri puta se povećala minimalna mirovina za tri posto, osiguran je besplatan prijevoz vlakom za sve umirovljenike i brodom za one koji žive na otocima, a radi se na tome da prijevoz brodom bude besplatan za sve umirovljenike, naveo je Gabričević.
Ono što predstoji je ukidanje poreza na sve mirovine od 1. siječnja 2027. godine, najavio je.
Državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike iz reda HSU-a Marinko Lukenda dodao je kako će se do kraja ove godine završiti i izgradnja 18 centara za starije osobe u vrijednosti 159 milijuna eura za preko 1800 korisnika, a najavio je i raspisivanje natječaja za domove za starije kako bi se, istaknuo je, dostigla razina od pet posto umirovljenika smještenih u domovima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas