Špika: Dok god se mirovine usklađuju prema uljepšanim podacima svako "povećanje" ostat će tek sitniš

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) ocijenio je u utorak da se novim načinom usklađivanja mirovina produbljuje nepravda i traže "pošten sustav koji priznaje stvarni rast troškova života i stvarne plaće u gospodarstvu", a ne "statističke iluzije" jer one ne plaćaju režije.

Povećanje od 14 eura

"Umirovljenici ne trebaju statističke iluzije, već pošten sustav koji priznaje stvarni rast troškova života i stvarne plaće u gospodarstvu. Dok god se mirovine usklađuju prema uljepšanim podacima, a siva ekonomija tolerira, svako 'povećanje' ostat će tek sitniš koji ne rješava, nego produbljuje nepravdu", stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik BUZ-a Milivoj Špika.

BUZ navodi projekcije HZMO-a po kojima će usklađivanje za drugo polugodište 2025. godine iznositi između 2,1 i 2,2 posto te upozorava kako to "u praksi" znači prosječno "povećanje" mirovina od 14 eura.

"Od statistike se ne plaćaju režije"

"Vlada će, bez sumnje, i ovoga puta isticati novu formulu za usklađenje 85:15, no umirovljenici vrlo dobro znaju da se od statistike ne plaćaju režije, lijekovi niti puna potrošačka košarica", upozoravaju iz BUZ-a referirajući se na omjer između rasta prosječne plaće i rasta indeksa potrošačkih cijena.

Službeni podaci impliciraju, upozoravaju, da u drugom polugodištu 2025. godine gotovo da nije bilo rasta cijena ni plaća, no takva slika jednostavno ne odgovara stvarnosti.

Troškovi narasli znatno više od "priznatih" dva posto

"Dovoljno je pogledati cijene osnovnih prehrambenih proizvoda, energenata i usluga da bi bilo jasno kako životni troškovi rastu znatno brže od 'priznatih' 2 posto. Razlika između statističkog i stvarnog života umirovljenika iz godine u godinu postaje sve veća", naglašavaju.

Pritom upozoravaju i na "sustavno prešućivan problem" odnosno na način na koji se "u Hrvatskoj godinama manipulira plaćama" jer se, navode, umjesto minimalne cijene sata rada po djelatnostima i zanimanjima, primjenjuje minimalna plaća kao univerzalna kategorija.

"Posljedica toga je masovno prijavljivanje radnika, bez obzira na stručnu spremu, na minimalnu plaću, uz isplate razlike 'na ruke'", naglašavaju iz BUZ-a te upozoravaju da "ceh takvog sustava danas plaćaju sadašnji umirovljenici kroz niže stope usklađenja, jer se mirovine usklađuju prema službenim, a ne stvarnim plaćama".

"Plaćat će ga i budući umirovljenici, koji će zbog godina rada na minimalcu, makar samo na papiru, dobiti mirovine nedostatne za dostojanstven život", upozorava BUZ.

