Grad Zagreb objavio prvu listu o novčanoj pomoći nakon nevremena u ožujku

U provedbi svih faza postupka sudjelovalo je više od 150 zaposlenika Grada Zagreba, od zaprimanja prijava do procjene štete i obrade dokumentacije. Obrada preostalih zahtjeva i dalje traje, a nove liste odobrenih korisnika očekuju se tijekom srpnja i rujna 2026. godine, navodi se u priopćenju Grada Zagreba.