Gradonačelnik Dubrovnika: Postigli smo zlatnu sredinu

"Naša predsezona bila je izvrsna, a prema svim najavama postsezona će biti isto tako jednako dobra kao lani. Iste postavke održivosti. Mi ne želimo rast, to je to, došli smo do limita u kojem mi vidimo da možemo pružiti visokokvalitetnu uslugu, ali i osigurati kvalitetu života našim sugrađanima, jedno ne smije biti nauštrb drugoga."