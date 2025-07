Gradonačelnik Krka: Osjećaj je kao da ima manje ljudi, a podaci pokazuju da ih je više

"Sve skupa je mirnije, sramežljivije, tiše, nema ni tolikih gužvi. Kao da ti statistički podaci nisu u skladu s osjećajem koji svakodnevno na cesti doživljavamo. Možda je to zbog manje potrošnje, to je sigurno vezano uz cijene. One su konkurentne, ali u odnosu na neke druge mediteranske zemlje to je opterećenje za turista. Dakle, osjećaj je kao da ima manje ljudi, a podaci pokazuju da ih je jednako ili više", kazao je gradonačelnik Krka.