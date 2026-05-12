Slijed događaja koji je doveo do potonuća „Ursa Majora“ na dno Sredozemnog mora i dalje nije potpuno jasan. Prema španjolskoj istrazi, moguće je da je korištena rijetka vrsta torpeda za probijanje trupa broda, rekao je izvor upoznat s istragom. Incident se dogodio u posljednjim tjednima predsjedničkog mandata Joea Bidena, u trenutku kada je rat u Ukrajini bio na vrhuncu u korist Moskve, a SAD su nastojale izbjeći izravnu eskalaciju s Rusijom.