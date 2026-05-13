Baby Lasagna oglasio se nakon nastupa Lelekica

N1 Info
13. svi. 2026. 06:48
Nastup hrvatskih predstavnica Lelek s pjesmom 'Andromeda' u prvom polufinalu Eurosonga izazvao je snažne reakcije na društvenim mrežama. Među prvima su se oglasili bivši predstavnici Hrvatske na izboru za pjesmu Eurovizije - Marko Bošnjak i Baby Lasagna

Hrvatska etno-pop skupina nastupila je treća po redu u prvoj polufinalnoj večeri 70. izdanja Eurosonga, koje se ove godine održava u Beču. Lelekice su izvedbom pjesme 'Andromeda' podigle publiku u dvorani, a podrška je ubrzo stigla i od domaćih glazbenika koji dobro znaju eurovizijski pritisak.

'Ovo je bilo epski'

Marko Bošnjak nije skrivao oduševljenje nastupom hrvatskih predstavnica pa je na društvenim mrežama objavio: 'Straight to the finals!!!! Idemooo', a potom dodao i: 'this was absolutly epic. bravo curke', prenosi Tportal.

Baby Lasagna kratak i jasan

Baby Lasagna također se oglasio odmah nakon nastupa. Njegova poruka bila je kratka, ali jasna: 'uff… vote #03'.

Hrvatske predstavnice na Eurosongu izborile su finale koje će se održati 16. svibnja. Grupa Lelek oduševila je publiku i žiri izvedbom 'Andromede' i sjajnim scenskim nastupom

