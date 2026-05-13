FOTO / Nastup Lelekica među najgledanijma: Evo tko je još prošao u finale i kakvo je stanje na kladionicama

Hrvatska ženska etno-pop grupa Lelek s pjesmom Andromeda plasirala se u finale Eurovizije u Beču.
U prvom polufinalu u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle natjecalo se 15 izvođača, a u finale ih je prošlo deset. Uz Hrvatsku, to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska.
Druga polufinalna večer bit će u četvrtak, a finale je na rasporedu u subotu.
Prošle se godine hrvatski predstavnik na Euroviziji Marko Bošnjak nije plasirao u finale. Godinu prije Baby Lasagna u finalu je bio drugi, što je najbolji hrvatski plasman od neovisnosti.
Ove godine pet zemalja bojkotira Euroviziju zbog sudjelovanja Izraela i njegove politike prema Gazi. To su Španjolska, Irska, Nizozemska, Slovenija i Island.
Grupa Lelek nakon prve polufinalne večer i dalje zauzima 13. mjesto na eurovizijskim kladionicama, a najveće šanse za pobjedu ima Finska, zatim Grčka pa Danska, Francuska...
Na YouTube kanalu Eurovision Song Contesta objavljeni su nastupi svih sudionika prve polufinalne večeri, a izvedba hrvatskih predstavnica ubrzo se našla među najgledanijima.
Napominjemo kako se broj pregleda na YouTubeu mijenja iz sata u sat.
Nastup grupe Lelek na YouTubeu pogledalo je više od 156 tisuća ljudi, a po gledanosti su trenutačno druge među ovogodišnjim izvođačima.
Ispred njih je samo grčki predstavnik s više od 307 tisuća pregleda.
Veliku pozornost publike privukao je i predstavnik Srbije, čiji je nastup na platformi pregledan više od 128 tisuća puta.
Među najgledanijima je i pjesma talijanskog predstavnika s 138.314 pregleda, dok nastup poljske predstavnice trenutačno broji 126.342 pregleda.
