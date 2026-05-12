SNAŽNA OLUJA

FOTO, VIDEO / Nevrijeme poharalo tri županije i Zagreb, na Tuškancu ozlijeđena jedna osoba

12. svi. 2026. 14:16
JVP Zagreb

Snažno olujno nevrijeme koje je danas zahvatilo sjever Hrvatske izazvalo je brojne intervencije žurnih službi. Ravnateljstvo ciivilne zaštite objavilo je koliko su i kakvih intervencija imali na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske te Sisačko-moslavačke županije.

Kako navode, na području Zagreba i Zagrebačke županije Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je oko 250 poziva građana zbog:

srušenih stabala na prometnicama i električnim vodovima

oštećenih i odnesenih krovova kuća, stambenih i poslovnih objekata

požara krovišta obiteljske kuće

pada stabla na vozilo u pokretu

Najviše dojava stiglo je iz centra Zagreba, posebno s područja Tuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena nakon pada grane, istaknuli su.

Na području Krapinsko-zagorske županije Županijski centar 112 Krapina zaprimio je 10-ak dojava građana vezanih uz posljedice jakog vjetra i kiše (pad stabala na privatne i javne površine te plavljenje objekta).

Županijski centar 112 Sisak zaprimio je više desetaka dojava građana koje su se odnosile na oštećene krovove te padove stabala pri čemu su oštećeni vodovi za prijenos električne energije.

"Sve nadležne žurne službe su na terenu i rade na uklanjanju posljedica nevremena te osiguravanju ugroženih područja.

Građanima se preporučuje povećan oprez u prometu, izbjegavanje kretanja i parkiranja ispod stabala te praćenje uputa nadležnih službi.", zaključili su.

11.05.2026., Zagreb - Najavljivano nevrijeme stiglo je do Zagreba. Olujni vjetar razbacao je standova ne Splavnici, a jaka tuca prekrila je grad Photo: Patrik Macek/PIXSELL
