Cetinski o nastupu Lelekica: "Ako politika dozvoli, mogli bismo biti u zasluženoj borbi za pobjedu"

Hrvatska grupa Lelek plasirala se s pjesmom "Andromeda" u finale Eurosonga, koje se u subotu održava u Beču. Njihov nastup u polufinalnoj večeri rokomentirao je pjevač Tony Cetinski, koji je i sam nastupio na Eurosongu, 1994. godine s pjesmom "Nek' ti bude ljubav sva".

"Vrhunski vizualni efekti, light dizajn i ono najvažnije – nastup apsolutno suvereno i energično otpjevan. Mislim da bismo ove godine opet, ako politika dozvoli, mogli biti u zasluženoj borbi za pobjedu na Eurosongu", rekao je za net.hr i dodao da je cijela priča pomno i pametno složena.

Smatra da hrvatski nastup ove godine nadilazi okvire samog natjecanja te vjeruje da Hrvatska možda nikada nije bila bliže eurovizijskoj pobjedi.

"Mislim da Hrvatska ove godine ima velike, ako ne i najveće šanse do sada da se sljedeće godine Eurovizija dogodi kod nas, a onda neka nam Bog pomogne", našalio se.

Finska je, kaže Cetinski, s pravom favorit. "Po meni je Italija malo podbacila, očekivao sam više. Srbija ima interesantno drugačiju pjesmu, agresivnija je i odskače", rekao je.

Zalkjučuje da mu je žao što u finale nije prošla i predstavnica Crne Gore Tamara Živković.