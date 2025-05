Grbin tvrdi da je sa Zoričićem nemoguće raditi, on žestoko uzvratio: "Uništio je SDP"

"Drago mi je da su se otkrili svi koji su se trebali otkriti, posebice pojedinci iz pulskog IDS-a koji su ovom odlukom okrenuli leđa svojim biračima. Meni je to kompliment kad mi ne daju podršku pojedinci iz pulskog IDS-a, a ostali su isto tako dio cijelog tog interesa jer nema drugog objašnjenja. Samo su karijere ili fotelje interesna osnova za to okupljanje, ali vidjet ćemo kako će to izgledati nakon druge nedjelje" rekao je Filip Zoričić.