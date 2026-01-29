bivši potpredsjednik vlade
Grčić pobrojao postignuća i izdvojio jedan promašaj Marka Primorca
Bivši potpredsjednikVlade i sveučilišni profesor Branko Grčić gostovao je u Novom danu N1 televizije. S našim Hrvojem Krešićem razgovarao je o najnovijoj kadrovskoj izmjeni HDZ-a - ponovnom povratku Tomislava Ćorića na mjesto ministra financija.
"Evo ga ga "nazad s klupe". Dobro je bivši ministar Primorac rekao - bazen je plitak. Kadrova u HDZ-u je za ovu funkciju očito malo i zato su morali pribjeći vraćanju Ćorića", mišljenja je Grčić.
Ćorić je prvi put, kako podsjeća, u politiku stupio iz znanstvene zajednice.
"Za razliku od Primorca koji je bio savjetnik za ekonomska pitanja bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i po meni se jako dobro snašao u ulozi ministra. Bio je vjerojatno i najbolji HDZ-ov ministar financija", naglašava.
"Dosta je dobro držao do ekonomskih načela, ali ponekad politika traži od vas i ono što vi osobno, sljedeći ekonomsku struku, financije možda ne biste napravili, ali u datim okolnostima to je politika mogućeg. Kolega Primorac je u nekom trenutku sigurno bio izložen tome", smatra on pa ističe najveće postignuće ministra Primorca.
Postignuće i promašaj Marka Primorca
"Trezorski zapisi i tzv. narodne obveznice koje smo planirali i mi prije 10-ak godina u Vladi, ali nikad nismo realizirali ideju jer su bila drugačija vremena. Danas novca zaista ima u izobilju i traži se način kako ga najbolje iskoristiti. Stanovništvo je dobilo prihode od kamata i bolje je da su hrvatski građani to zaradili, nego da su to uzele banke kao institucionalni investitori", rekao je pa naveo i ono što smatra najvećom greškom sada bivšeg ministra.
"Fiskalizacija 2.0. Doista je trebalo više vremena za pripremu tog projekta, trebalo je utvrditi neko prijelazno razdoblje, npr. od šest mjeseci za uhodavanje u tu priču. Sad mogu samo poželjeti sreću poduzetnicima s ovim projektom", rekao je.
Regionalno tržište kapitala
Što se tiče plana akvizicije Ljubljanske burze od strane zagrebačke i općenito osnaživanja te otvaranja tržišta kapitala, odjednom je došlo do zaokreta sa slovenske strane. Kako je to sjelo premijeru Plenkoviću koji ne voli gubiti na međunarodnoj sceni?
"Ideja je bila adekvatna stanju razvoja tržišta kapitala. Bez snažne ekonomije ne možete imati snažnu burzu. Ti kapaciteti su potrošeni već na startu postojanja jedne takve institucije kad su prodavani hrvatski malobrojni, ali ipak biseri - INA, HT i drugi, od kojih su neki danas u problemima, a neki gotovo pa monopoli na našem tržištu. Ako nemate daljnje širenje prepoznatljivih tvrtki kroz izlaganje i zaduživanje na burzi, teško je očekivati da će naša burza ojačati", pojasnio je i dodao da bi spajanje regionalnog tržišta kapitala vjerojatno bilo bolje za sve, međutim bojim se da bi ovo stanje s hrvatskom burzom i dalje - potrajati", zaključuje.
Situacija nije ružičasta
"Ono što je najvažnije je da je monetarna suverenost Hrvatske de facto nestala. Sve bitne odluke donose se na nekom drugom mjestu, a ne u Hrvatskoj i u takvim uvjetima fiskalna politika ostaje jedini instrument u rukama Vlade kojim može utjecati na neke generalne tokove. Koliko god se ljudi iz HDZ-a hvalili kojekakvim brojkama, situacija nije tako ružičasta. Nezaposlenost je zaista mala, ali ono što jest najveći problem je disbalans između gospodarskog rasta i rasta standarda" rekao je Grčić.
