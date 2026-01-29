Što se tiče plana akvizicije Ljubljanske burze od strane zagrebačke i općenito osnaživanja te otvaranja tržišta kapitala, odjednom je došlo do zaokreta sa slovenske strane. Kako je to sjelo premijeru Plenkoviću koji ne voli gubiti na međunarodnoj sceni?



"Ideja je bila adekvatna stanju razvoja tržišta kapitala. Bez snažne ekonomije ne možete imati snažnu burzu. Ti kapaciteti su potrošeni već na startu postojanja jedne takve institucije kad su prodavani hrvatski malobrojni, ali ipak biseri - INA, HT i drugi, od kojih su neki danas u problemima, a neki gotovo pa monopoli na našem tržištu. Ako nemate daljnje širenje prepoznatljivih tvrtki kroz izlaganje i zaduživanje na burzi, teško je očekivati da će naša burza ojačati", pojasnio je i dodao da bi spajanje regionalnog tržišta kapitala vjerojatno bilo bolje za sve, međutim bojim se da bi ovo stanje s hrvatskom burzom i dalje - potrajati", zaključuje.