Tko su ljudi koji danas odlučuju o hrvatskom državnom preuzimanju Ljubljanske burze?

Uslijedila je reakcija slovenske vlade, koja je samo sat vremena prije sjednice ATVP-a donijela nekoliko zaključaka s ciljem da spriječi preuzimanje. Vlada je ocijenila da Fina, zbog navodnog opstruiranja naplate dugova prema LB-u, ne ispunjava kriterije ugleda iz članka 73. Zakona o bankarstvu. Taj članak nalaže procjenu ugleda i financijske stabilnosti budućeg vlasnika, kao i ugleda, znanja i iskustva osoba koje bi mogle upravljati preuzetim društvom. Na sjednici se pozvalo i na to da hrvatski zakon o Fini predviđa da agencija obavlja poslove u interesu hrvatske države.