članov ATVP-a
Tko su ljudi koji danas odlučuju o hrvatskom državnom preuzimanju Ljubljanske burze?
Upravni odbor slovenske ATVP danas mora donijeti odluku o zahtjevu hrvatske državne agencije Fina za stjecanje kvalificiranog udjela u Ljubljanskoj burzi. Slovenska vlada očekuje da će agencija uvažiti njezine zaključke i da suglasnost neće dati. No, pravnik Miha Juhart naglašava da je ATVP neovisno tijelo koje ne obvezuju odluke vlade. Tko su, dakle, članovi upravnog odbora ATVP-a?
Rok u kojem ATVP mora odlučiti hoće li izdati dopuštenje hrvatskoj agenciji Fina za preuzimanje Ljubljanske burze istječe danas. Ako se do roka ne oglasi, prema zakonu vrijedi da je suglasnost dana. Prema neslužbenim informacijama, sjednica je započela jučer, a odluka se očekuje danas.
O zahtjevu Fine - koja planira preuzeti Zagrebačku burzu, sto posto vlasnicu Ljubljanske - ATVP je trebao odlučivati već prošlog četvrtka, no tada je došlo do zastoja, piše Forbes Slovenija.
Oštar odgovor slovenske vlade
Neposredno prije sjednice regulatoru su dostavljeni dokumenti državnih tijela kojima se želi dokazati da je Fina igrala važnu ulogu u sprečavanju naplate dugova hrvatskih poduzeća prema Ljubljanskoj banci (LB). Prema dostupnim podacima, još uvijek je neizmireno oko pola milijarde eura duga. Tim dokumentima vlada je nastojala dati pravnu osnovu ATVP-u da odbije zahtjev Fine uz obrazloženje da hrvatska državna agencija u Sloveniji ne uživa dobar ugled - što je jedno od zakonskih kriterija za procjenu prikladnosti budućeg vlasnika.
Međutim, prema neslužbenim, ali pouzdanim informacijama, stručne službe ATVP-a procijenile su da u dostavljenoj dokumentaciji nema dovoljnog razloga za odbijanje Finine prijave.
Uslijedila je reakcija slovenske vlade, koja je samo sat vremena prije sjednice ATVP-a donijela nekoliko zaključaka s ciljem da spriječi preuzimanje. Vlada je ocijenila da Fina, zbog navodnog opstruiranja naplate dugova prema LB-u, ne ispunjava kriterije ugleda iz članka 73. Zakona o bankarstvu. Taj članak nalaže procjenu ugleda i financijske stabilnosti budućeg vlasnika, kao i ugleda, znanja i iskustva osoba koje bi mogle upravljati preuzetim društvom. Na sjednici se pozvalo i na to da hrvatski zakon o Fini predviđa da agencija obavlja poslove u interesu hrvatske države.
Vlada je također odlučila da se Ljubljanska burza uvrsti na popis kritične infrastrukture nacionalnog značaja te da je za preuzimanje subjekta takve infrastrukture od strane strane države potrebna prethodna suglasnost slovenske vlade.
Juhart: Odluke vlade ne obvezuju ATVP
Izvori iz slovenske vlade tvrde da ATVP mora uzeti u obzir sve relevantne pravne akte - pa tako, prema njihovom mišljenju, i zaključke vlade.
No, profesor Pravnog fakulteta u Ljubljani Miha Juhart ističe da je ATVP neovisno regulatorno tijelo te da ga odluke vlade ne obvezuju.
Tko su članovi ATVP-a?
Odgoda odlučivanja do ovog tjedna pokazuje da je situacija u ATVP-u postala osjetljiva. Ako ATVP unatoč zaključcima vlade dopusti Fini preuzimanje, neslužbeno se spominje mogućnost smjene članova upravnog odbora agencije - koje imenuje parlament na prijedlog vlade.
Predsjednica odbora je Anka Čadež, ujedno i direktorica ATVP-a. Na tu je dužnost imenovana krajem ožujka 2021. za vrijeme vlade Janeza Janše. Prema pisanju portala Necenzurirano, u agenciju je prvi put došla 2008. kada ju je tadašnji direktor ATVP-a Damjan Žugelj imenovao svojom zamjenicom. Žugelj je kasnije vodio ured za sprečavanje pranja novca i bio ključna osoba u aferi u kojoj je njegov ured 2021. i 2022. nezakonito pregledavao bankovne podatke više od stotinu ljudi.
Član ATVP-a je i Žiga Kosi, zaposlen u agenciji više od 15 godina, gdje obavlja najsloženije nadzorne poslove na tržištu kapitala, osobito nad investicijskim uslugama i slučajevima zlouporabe tržišta. Sudjeluje i u izradi propisa i zakona iz područja tržišta kapitala. Prije ATVP-a radio je u ministarstvu financija.
Gorazd Čibej je direktor državne Agencije za nadzor osiguranja od 2018. i član je ATVP-a od srpnja 2019.
Anika Vrabec Božič vodi slovenski ured za sprečavanje pranja novca. U tamošnjoj je instituciji od 2020., a direktorica je postala 2022.
Jedina članica koja ne dolazi iz državnih agencija je Jerneja Prostor, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta u Mariboru. U odbor ATVP-a imenovana je u srpnju ove godine. Vlada ju je također imenovala u sedmeročlano povjerenstvo koje treba izraditi mišljenje o opravdanosti oduzimanja bankarskih dionica tijekom sanacije banaka 2013. i 2014.
Hoće li se uključiti europski regulator?
Hrvatski ministar financija Marko Primorac, aktivan u razvoju regionalnog tržišta kapitala, izjavio je za Jutarnji list da nije dobro ako neovisni regulator donosi odluke pod političkim pritiskom. „Ako bi se pokazalo da ATVP odlučuje prema uputama vlade ili bilo kojeg političkog tijela, to bi bilo loše za Sloveniju i štetilo bi njezinu međunarodnom ugledu“, rekao je Primorac.
Kako navodi Jutarnji list, ako ATVP odbije Finin zahtjev, u postupak bi se mogao uključiti i Europski nadzorni organ za vrijednosne papire i tržišta (ESMA). Budući da je Fina već dobila odobrenje za preuzimanje Zagrebačke burze, a time i Ljubljanske, sugovornik Jutarnjeg lista upozorava: „Ako oba regulatora rade prema standardima EU, a jedan daje pozitivno, drugi negativno mišljenje, sasvim je jasno da će se time morati baviti ESMA.“
