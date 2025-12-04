Zagrebačka burza dobila ponudu Axor Holdinga za dionice Ljubljanske burze

Zbog obavijesti o toj ponudi, dionicom Zagrebačke burze obustavljeno je burzovno trgovanje u 12,34 sata, kako bi se investicijska javnost upoznala s tom informacijom. Tom dionicom moći će se ponovno trgovani od 14,35 sati u modalitetu predotvaranja, a od 14,50 sati bit će nastavljena kontinuirana trgovina. Inače, dionicom Zagrebačke burze zadnji put trgovalo se 28. studenoga, a pritom je ostvarila cijenu od 5,9 eura.