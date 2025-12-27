Grlić Radman pohvalio uhićenje ratnog zločinca u Crnoj Gori: Želimo riješiti i ova tri pitanja

"Ali naravno, zločini se moraju procesuirati. Vidjeli smo noćas bombardiranje Kijeva. Ja sam se jutros čuo i s našom veleposlanicom (Anicom) Djamić u Kijevu koja mi je pokazala strašne prizore bombardiranja zgrada u kojima žive obični građani. To je strašno, i to na sam Božić, to nije dobra poruka", poručio je Grlić Radman.