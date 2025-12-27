Ovo ne biste vidjeli u Austriji: Trgovci mijenjaju rokove trajanja hrane

Potrošačke udruge i građani sve češće upozoravaju na nezakonitu praksu pojedinih trgovaca koji samovoljno mijenjaju rokove trajanja na prehrambenim proizvodima.
Bez obzira radi li se o jednom ili dva dana, ili čak o tjedan dana, takva praksa je neprihvatljiva kada je na deklaraciji jasno navedena oznaka „Upotrijebiti do“, naglašavaju na FB stranici "Halo, inspektore".
Izmijenjen rok trajanja na pilećem fileu
Posebno zabrinjava činjenica da se takvi slučajevi bilježe i kod stranih trgovačkih lanaca, iako bi u njihovim matičnim državama takvo postupanje bilo nezamislivo. No čini se da se u Hrvatskoj takve radnje često provode bez sankcija.
Primjer takve prakse zabilježen je u jednom zagrebačkom trgovačkom centru, gdje je na proizvodu – mariniranom mini pilećem fileu – rok trajanja, prema navodima potrošača, izmijenjen samoinicijativno, i to suprotno izvornoj deklaraciji proizvođača.
Što znače oznake na hrani?
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) jasno razlikuje dvije ključne oznake na prehrambenim proizvodima:
- „Upotrijebiti do“ – odnosi se na sigurnost hrane i označava posljednji dan kada je proizvod siguran za konzumaciju. Nakon tog datuma hrana se ne smije konzumirati, čak i ako izgleda ili miriše ispravno.
- „Najbolje upotrijebiti do“ – odnosi se na kvalitetu proizvoda i označava preporučeni rok za optimalan okus, miris i teksturu. Nakon tog datuma proizvod može izgubiti dio kvalitete, ali je, uz pravilno skladištenje, i dalje siguran za konzumaciju.
Važno je naglasiti da odgovornost za hranu nakon isteka roka trajanja snosi isključivo trgovac.
Problem skladištenja i „hladnog lanca“
EFSA dodatno upozorava na važnost pravilnog skladištenja i rukovanja hranom, osobito kada je riječ o održavanju tzv. hladnog lanca. Upravo su prekidi hladnog lanca jedan od čestih problema u praksi, što dodatno povećava rizik za sigurnost potrošača.
Zbog svega navedenog, rokovi trajanja ne bi se smjeli mijenjati ni u kojem slučaju, a zakon predviđa novčane kazne i za odgovorne osobe i za pravne subjekte koji krše propise.
Apel potrošačima
Potrošačima se savjetuje da budu posebno oprezni prilikom kupnje hrane, da pažljivo provjeravaju deklaracije i rokove trajanja te da svaku sumnju u nepravilnosti prijave nadležnim institucijama.
