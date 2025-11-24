Grmoja: Danas se potvrdilo koliko je ljevica licemjerna

„Danas su vrlo vjerojatno na poziv njihovog tate s Pantovčaka, ne samo zastupnici SDP-a nego i velika borkinja protiv korupcije Dalija Orešković (DOSIP) , kao i Urša Raukar Gamuli iz Možemo! potpisali da moram sazvati sjednicu Odbora za pravosuđe prije nego što USKOK dostavi informacije o tome je li istina da je sutkinja Matić odavala informacije iz izvida svom bivšem suprugu Tomi Ricovu. Toliko o borbi protiv korupcije”, dodaje Grmoja i zaključuje kako im korupcija smeta samo kada nisu dio nje.