Grmoja: Neću sazvati Odbor sve dok USKOK ne odgovori je li Matić odavala podatke

To bi, kaže, u svakoj normalnoj zemlji bilo dovoljno da predsjednik Vlade ili ministar unutarnjih poslova podnesu ostavku, ali to se neće dogoditi. "Most je prva politička stranka koja je upozorila na opasnosti Chat Controla, te je zahvaljujući pritisku, ne samo našem nego na području cijele EU došlo je do promjene u stavu i Njemačka je praktički odustala od podrške tako da je inicijalni prijedlog Chat Controla pao na razini EU", napomenuo je.