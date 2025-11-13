Grmoja: Neću sazvati sjednicu dok ne dobijem informacije o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda

"Uputit ću USKOK-u i DORH-u zahtjev da mi dostave informacije o onome što se pojavilo u medijima da je kandidatkinja predsjednika Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda odavala informacije iz istraga svom bivšem suprugu u aferi Advent. Mislim da je to ključno prije bilo kakvog imenovanja. Svi znamo da se ovdje, nažalost, radi o političkom dogovoru, a ne o tome koliko je tko dobar kandidat. Želim prije sazivanja sjednice Odbora dobiti te informacije i neću sazvati sjednicu dok ne dobijem te informacije", otkrio je Grmoja.