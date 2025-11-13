Grmoja: Neću sazvati sjednicu dok ne dobijem informacije o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda

Nikola Grmoja, predsjednik Mosta, bio je gost N1 Studija uživo kod Nataše Božić Šarić gdje je komentirao izbor novog predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i kada će Odbor o tome raspravljati.
"Uputit ću USKOK-u i DORH-u zahtjev da mi dostave informacije o onome što se pojavilo u medijima da je kandidatkinja predsjednika Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda odavala informacije iz istraga svom bivšem suprugu u aferi Advent. Mislim da je to ključno prije bilo kakvog imenovanja. Svi znamo da se ovdje, nažalost, radi o političkom dogovoru, a ne o tome koliko je tko dobar kandidat. Želim prije sazivanja sjednice Odbora dobiti te informacije i neću sazvati sjednicu dok ne dobijem te informacije", otkrio je Grmoja.
Odgovorio je i na pitanje ne prolaze li svi kandidati za tako visoke dužnosti neku vrstu sigurnosne provjere.
"Ona je vjerojatno prošla, a sad kad je rađena ne znam. Moram biti iskren i reći da ja nemam velikog povjerenja u sigurnosne povjere s obzirom na stanje u kakvom se nalazi naša SOA koja je u više navrata pokazala da radi za privatne interese određenih moćnih poduzetnika u Hrvatskoj, a ne da štiti hrvatske nacionalne interese", kaže Grmoja.
Izbor Ustavnih sudaca
Osvrnuo se i izbor sudaca Ustavnog suda i raspravu koja se danas održava u Saboru. Odgovorio je na pitanje očekuje li da će tu doći do dogovora.
"To je stvar političkog dogovora, SDP-a i Možemo s HDZ-om. Ostatak oporbe je praktički isključen iz razgovora. Da sam mogao biti na Odboru pitao bih sve kandidate za Ustavne sudce jedno jednostavno pitanje: Kako može Ustavni sud odlučivati o tome je li promjena Ustava ustavna ili neustavna? Čm je promjena Ustava ona se ne slaže s današnjim tekstom Ustava, a u hrvatskom Ustavu stoji da je narod suveren, a ne Ustavni sud", zaključio je Grmoja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
