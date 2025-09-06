Danas oko 15 sati izbio je požar u dvorištu tvrtke Spectra media u Virovitici. Zapalila se plastika, a prema posljednjim informacijama požar je ugašen.
Brza intervencija svih službi spriječila je širenje požara. Gasilo ga je 20 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice, DVD-a Virovitica i DVD-a Korija, piše ICV.hr.
Iz JVP Virovitica doznaju kako je u tijeku sanacija požarišta.
Boris Tomšić, zamjenik zapovjednika JVP Virovitica i VZ Virovitica, rekao je kako će vatrogasci nastaviti dežurati tijekom cijelog dana, odnosno dok god to bude bilo potrebno. Dodao je kako je gradonačelnik Ivica Kirin aktivirao Službu civilne zaštite Virovitica koja je osigurala građevinske strojeve koji su pomogli u gašenju, odnosno u pomicanju plastike kako bi vatrogascima omogućili dopiranje do svih dijelova zahvaćenih vatrom.
Podsjetimo iz dvorišta tvrtke širio se gusti crni dim koji se vidio iz svih dijelova grada i okolice Virovitice. Apel stanovnicima okolice tvrtke i dalje vrijedi: zatvorite vrata i prozore.
