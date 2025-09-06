Boris Tomšić, zamjenik zapovjednika JVP Virovitica i VZ Virovitica, rekao je kako će vatrogasci nastaviti dežurati tijekom cijelog dana, odnosno dok god to bude bilo potrebno. Dodao je kako je gradonačelnik Ivica Kirin aktivirao Službu civilne zaštite Virovitica koja je osigurala građevinske strojeve koji su pomogli u gašenju, odnosno u pomicanju plastike kako bi vatrogascima omogućili dopiranje do svih dijelova zahvaćenih vatrom.