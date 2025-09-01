Oglas

Neobična situacija u Bujama

Vatrogasci iz Umaga morali intervenirati: U autu pronašli najotrovniju europsku zmiju

author
N1 Info
|
01. ruj. 2025. 16:14
Zmija
Facebook / Vatrogasci Umag

Poznavatelji životinja oglasili su se u komentarima i zaključili da se radi o poskoku, najotrovnijoj europskoj vrsti zmije

Oglas

Vatrogasci iz Umaga podijelili su na svom Facebook profilu neobičnu situaciju u Bujama. Tijekom današnje intervencije otkrili su kako je u osobni automobil, marke Dacia, ušla zmija, piše Večernji.

Poznavatelji životinja oglasili su se u komentarima i zaključili da se radi o poskoku, najopasnijoj i najotrovnijoj europskoj vrsti zmije. Uz fotografije snimljene na mjestu događaja, vatrogasci su u opisu objave dodali duhovitu primjedbu: "On si je lijepo odabrao Daciu", aludirajući na izbor automobila koji je postao neočekivani "dom" za zmiju.

Zmija
Facebook / Vatrogaci Umag

Mnogi korisnici Facebooka su komentirali objavu s mješavinom humora i zabrinutosti. Jedan od njih napisao je kako će sada detaljno pregledati cijeli automobil prije nego sjedne unutra, dok se drugi pita gdje je auto stajao da zmija uopće uđe.

Mnogi su istaknuli da više neće držati otvorene prozore, a jedan korisnik je objasnio da su proteklih dana obilne kiše natjerale zmije iz njihovih podzemnih jazbina te da traže topla mjesta – upozoravajući da se može očekivati još sličnih susreta, uz preporuku da se zatvaraju prozori i vrata i ostane doma.

Teme
intervencija poskok umag vatrogasci zmija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ