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Gužve na A1 prema Zagrebu: Vozi se u kolonama uz povremene zastoje

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N1 Info
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03. ruj. 2026. 16:40
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kolone1
HAK/Screenshot

Nakon prometne nesreće između čvora Jastrebarsko i odmorišta Desinec u smjeru Zagreba promet se odvija po dvije prometne trake.

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Vozi se u kolonama uz povremene zastoje

Vozači koji tijekom noći planiraju putovati autocestom A1 na području Šibenika trebaju računati na potpuno zatvaranje jedne dionice. Od 22 sata u četvrtak do 5 sati u petak ujutro autocesta će biti zatvorena između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući čvor Podi.

Obilazak će se odvijati na relaciji čvor Šibenik – DC33 – DC8 – DC58 – DC531 – čvor Danilo.

Teme
a1 gužve kolone

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