OPREZ!
Gužve na A1 prema Zagrebu: Vozi se u kolonama uz povremene zastoje
Nakon prometne nesreće između čvora Jastrebarsko i odmorišta Desinec u smjeru Zagreba promet se odvija po dvije prometne trake.
Oglas
Vozi se u kolonama uz povremene zastoje
Vozači koji tijekom noći planiraju putovati autocestom A1 na području Šibenika trebaju računati na potpuno zatvaranje jedne dionice. Od 22 sata u četvrtak do 5 sati u petak ujutro autocesta će biti zatvorena između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući čvor Podi.
Obilazak će se odvijati na relaciji čvor Šibenik – DC33 – DC8 – DC58 – DC531 – čvor Danilo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas